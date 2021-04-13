古林睿煬製造樂天三上三下，包含兩次三振

統一獅主場迎戰樂天桃猿，兩邊都派本土投手先發，不過由獅隊年輕新秀古林睿煬技高一籌，他5局無失分、只被敲2安，拿下本季先發3連勝，而猿隊資深左投「姐姐」王溢正僅丟3.2局失8分，是本季最慘一役，獅隊先發九人全員敲安，共計14支安打，以10比0完封樂天。

此戰統一獅投打俱佳，古林睿煬投5局只被敲零星2支安打，另有4三振、1保送，自責分率下修到2.28，接手的潘威倫投2局也只被敲2安，李其峰、江承峰各投1局沒被敲安，獅隊投手合力封鎖樂天桃猿打線，整場只被敲4安打。

打線方面則是大爆發，第2局獅隊5安加1保送單局灌進5分，3下郭阜林敲出陽春炮，也是本季第5轟，穩坐全壘打王，4下連續5支安打再添2分，此時獅隊已經取得8比0大幅領先，樂天只好換下先發投手王溢正。

王溢正此戰只投3.2局被敲10安、失8分，只有2次三振，單場失8分是他本季最慘一戰，吞下本季第3敗，自責分率也飆高到8.55。而古林睿煬則是收下本季第3勝，也是本季首度在主場獲選為單場MVP。

統一獅在此戰過後由搶回戰績第一寶座，目前與富邦悍將並列龍頭，中信兄弟排第3，有半場勝差。

(中時 )