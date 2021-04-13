美國虛擬貨幣交易平台Coinbase將於明日上市，在上市前夕，由於投資人的預期心理使然，比特幣再度創紀錄，達逾63000美元的歷史高位；但據美國銀行的一項調查顯示，有74%的專業投資人認為比特幣只是場泡沫。

據最新交易數據顯示，比特幣於今（13日）飆破63000美元，24小時內漲約5%，再度創下歷史新高，根據先前外媒報導，華爾街逐漸接受虛擬貨幣的跡象，是鑒於Coinbase將於明（14日）於那斯達克首度亮相。

根據《CNBC》報導，美國銀行（BofA）基金經理調查數據中，有200名專業投資者參與此次調查，其中約74%的受訪者認為，虛擬貨幣終究只是場泡沫；16%的人不認同，也意味著他們認為比特幣仍具有高度投機性。

此外，基金經理將比特幣評為「最擁擠交易」第二名，僅次於科技股；30%的受訪者認為科技股是「最擁擠交易」，而27%認為比特幣才是「最擁擠交易」。另外，還是有約莫10%的人看好比特幣在大盤的表現。

(中時新聞網)