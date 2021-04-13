朴寶劍罵金裕貞「湯飯混蛋」的台詞，意外引起廣大迴響。（八大提供）

朴寶劍攜手孔劉主演電影《永生戰》12日在台上映，台灣電視台也趁勢推出由朴寶劍經典古裝愛情劇《雲畫的月光》，讓粉絲重溫他戲裡霸氣又溫柔的一面，還有女主角金裕貞女扮男裝的可愛模樣外，首集更網羅重量級明星客串，車太鉉以搞笑的僕人角色亮相，同時朴寶劍與金裕貞第一次相遇摔進陷阱，朴寶劍氣憤之下罵金裕貞「湯飯混蛋」的台詞，在播出當時也引起不少討論。

對於台詞意外引起廣大迴響，朴寶劍表示：「當下是我們2個一起掉進陷阱，但我把金裕貞救出去後，她卻故意不救我就跑掉，為了表現氣憤的樣子，才會除了罵『混蛋』，又自創『湯飯混蛋』，絕對不是故意要說出這麼難聽的話。」金裕貞笑稱：「其實導演叫朴寶劍即興發揮的時候，他還很困擾的不知道該如何是好，想不到最後不只做得很好，工作人員聽到他那樣罵後也都笑出來，很符合劇中的喜劇氛圍。」

《雲畫的月光》在韓播出2集後，收視率以倍數成長，金裕貞感嘆表示：「很驚訝！而這樣的成績也讓我們現場拍攝氣氛更好了。」而朴寶劍除了感謝觀眾支持，也分享自己私下與角色相似之處，「我的角色其實對沒興趣的人不會太關心，就跟我本人一樣，只會跟喜歡的人有很多的互動。」該劇14日起，每週一至週五晚間9點於八大綜合台播出。

(中時 )