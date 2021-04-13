73歲韓國女星尹汝貞憑著電影《夢想之地》入圍奧斯卡女配角獎，而繼美國演員工會獎後，12日她再拿下英國影藝學院電影獎（BAFTA），似乎離奧斯卡摘金之路越來越近，而尹汝貞12日獲獎在線上發表感言時，竟還打趣虧英國人勢利眼，幽默反應逗笑眾人。

尹汝貞在得知拿下「英國奧斯卡」女配角後，先是面露驚喜，接著開始用英文致詞，自我介紹後，就對上周五離世的菲立普親王表達哀悼，隨後感謝能得到這個獎之外，她也說所有獎項都很重要，「尤其這次能被公認『勢利』的英國人肯定，更加有意義，認同我是個出色的演員，我非常開心，謝謝投票給我的大家。」

尹汝貞獲獎片段。（翻攝自BAFTA Youtube）

尹汝貞的幽默發言，讓頒獎禮主持人Edith Bowman、Dermot O'Leary當下都傻眼不知反應，官方更以「完美致詞」為標題放在YouTube上，受到許多網讚賞。

尹汝貞成為首位獲BAFTA獎的韓籍演員，事後她受訪表示稱「英國人勢利」是親身的感受，原來她曾多次造訪英國，10多年前還以演員身分取得劍橋一所學院的研究所學位，雖以一個亞洲女子來看，覺得英國人非常勢利，但也認為沒有不好的意思，只是她最誠實的感覺。

(中時新聞網)