Apple Car消息不斷，先是由南韓起亞與現代集團傳出將與蘋果簽署一份40億美元的合約，共同研發自駕車系統，但事情無疾而終，最新消息指出，南韓LG集團與加拿大汽車零組件製造商麥格納國際(Magna)的合資公司即將與蘋果簽署合作契約。

據韓媒報導，消息人士指出，兩家公司合資成立一間10億美元的電動車生產公司LG Magna e-Powertrain，LG持有51%股權，麥格納持有49%股權。據傳該公司與蘋果將簽署合作契約，將協助蘋果初期電動車車款生產，細節仍在討論當中，這車款預計在2024年初公布。

報導提到，LG集團下包括LG Display、LG Chem、LG Energy Solution等企業都屬於蘋果供應鏈，這些子公司能保證蘋果的電動車電池所需的零組件能順利量產與更快速交付。

除了蘋果供應鏈，LG此前更為通用汽車的Bolt EV，以及向電動車大廠特斯拉提供電機、電池組和其他零組件，麥格納則是生產汽車零組件為主。LG本月初才因不堪連年虧損，5日宣布退出手機市場，將在7月底結束所有行動通訊相關業務，但撇除手機業務，LG今年第一季營業利潤增加39.2%，營收成長27.7%，創下單季最高紀錄。

對此，LG拒絕說明該評論。麥格納股價周二開盤一度上漲4%，蘋果股價則是上漲近2%。

(中時新聞網)