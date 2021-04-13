《國防新聞》（Defense News）12日報導，美國空軍在一次大規模兵棋推演中，大量使用B-21戰略轟炸機、第6代戰機、新型4.5代戰機、大型無人空中預警管制機等目前還未服役，甚至還未立案研發的新技術和載具，終於以慘痛代價，於台海戰事中擊敗中國大陸，保住台灣，並藉此呼籲美國國會支持其兵力轉型計畫。

根據報導，美國空軍每年都會舉辦此類兵推，2018年模擬在南海區域以現役機隊對抗中國大陸，結果慘敗。2019年以協防台灣為想定，美空軍用兩種不同的機隊進行模擬，一種直接在高風險空域作戰，另一種採取遠距進攻；最終雖仍戰敗，但美空軍認為，這對其打造最佳未來機隊的評估十分有幫助。

而最近這場2020年秋天進行的2030年代台海戰爭想定，美空軍大膽地採用了大量未來技術與概念，包括納入所有感測器和武器系統的「聯合全領域指揮管制」（JADC2）網路、以最先進的第6代戰機和B-21轟炸機在高風險空域作戰、新型無匿蹤能力的4.5代戰機防禦基地和美國本土、控制「忠誠僚機」於第一線發射各式武器、以大型無人空中預警管制機掌握戰局、讓遠程武器在自運輸機貨艙投出後直接發射等。

另外，美空軍也採取「機動戰鬥部署」（ACE），加固太平洋大量偏遠島嶼機場並預先存放物資，在其中部署大量小規模的戰機部隊，避免遭一網打盡；且由於美軍於西太平洋的指揮中心珍珠港幾乎可以肯定會遭受嚴重打擊，美空軍也將指揮團隊分散為大量5至30人的小組，確保指管體系能持續運作。

美國空軍預計向國會報告此兵推結果，希望後者能支持其提前退役舊型戰機、將資金投注於未來技術的大膽兵力轉型計畫。美國空軍負責戰略、整合與需求的副參謀長海諾特（Clint Hinote）中將強調，只要美國空軍能轉型，就能打贏下一場戰爭；而只要美國空軍能打贏，就能有效防止下一場戰爭爆發。

(中時新聞網)