在疫苗市場上因保護交率最高而成為搶手貨的信使核糖核酸(mRNA)疫苗，目前已有輝瑞/BioNTech及莫德納(Moderna)兩款疫苗獲批准上市。據大陸蘇州艾博生物科技公司透露，該公司研發的mRNA疫苗ARCoV已進入2期臨床尾聲，5月將展開海外3期試驗，如果順利，預計今年3季度可以開始生產，全年將有1.2億劑的產能，實現大陸mRNA疫苗「零」的突破。

在各國開始大規模接種疫苗以對抗新冠疫情大流行之際，多種疫苗也出現嚴重副作用與保護效率不佳的案例。但輝瑞/BioNTech及莫德納(Moderna)兩款mRNA疫苗相對地較少有嚴重副作用的報告，mRNA疫苗也因此受到更多的關注。而大陸目前生產的疫苗主要以滅活疫苗與腺病毒疫苗為主，mRNA疫苗因技術難度較高，直到近期才有較大的進展。

據《央廣網》報導，蘇州艾博生物科技公司創始人英博博士受訪時透露，艾博生物公司聯合軍事科學院軍事醫學研究院、雲南沃森生物共同研製的新型冠狀病毒mRNA疫苗ARCoV已進入2期臨床尾聲，一切進展順利。將在5月與泰格醫藥緊密合作開展海外3期臨床試驗。第三季度開始全年有1.2億支產能，對外出口多人份產能可達到數億劑。

蘇州艾博生物科技公司創始人英博表示，不管是動物體內實驗還是臨床實驗，從結果來看，國產ARCoV疫苗產品與海外2個mRNA疫苗完全可比。（圖／網路）

信使核糖核酸mRNA是把遺傳信息從DNA傳遞到蛋白質的信使，為人體細胞提供指令，產生靶標蛋白（即抗原），從而啟動人體免疫反應，抵抗相應的病毒。目前全球共有兩款mRNA疫苗獲批，分別為德國BioNTech公司與輝瑞合作研發的BNT162b2與美國莫德納公司研發的mRNA-1273，二者在臨床試驗中展現出的保護率均超過90%，是目前國際上保護率資料最高的新冠疫苗。但兩者儲運溫度條件相對苛刻，分別需要攝氏零下70度（BNT162b2）和零下20度（mRNA-1273）。

英博表示，不管是動物體內實驗還是臨床實驗，從我們拿到的結果來看，國產ARCoV疫苗產品與海外兩個mRNA疫苗完全可比。ARCoV前2期臨床資料較理想，預期最快在2021年4月底拿到3期海外臨床批文，5月份開啟海外多中心臨床試驗。進行3期臨床的國家首選南美洲，會考慮當地疫情的情況，或能有效幫助當地控制疫情。

報導說，對比輝瑞疫苗，ARCoV的差異在於可在2-8攝氏度環境下保存，這使得ARCoV可以大大降低冷鏈運輸的挑戰。和其他類別的疫苗相比，mRNA疫苗最大的優勢在於生產環節及研發週期短，工藝相對簡單，可以快速推進生產，預計產能每年1.2億劑。

由於資料不足，目前對於打兩種疫苗「交叉接種」，國際輿論尚有爭議。但英博認為，mRNA疫苗除了單獨使用有很好的預防效果，還可以跟現有疫苗形成一個良好的互補，這樣可以快速有效的抵抗變異的新冠疫情。

(中時新聞網)