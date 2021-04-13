一名男網友在臉書分享自己的工作表示，雖然薪水很多，可是很髒、很累，沒有下雨也要穿雨衣，而且大便會從旁邊漂過，從他PO出的照片推測，應該是從事下水道工程，貼文一出，讓眾人心酸，已累積超過3萬人按讚，不過原PO透露自己年薪有破百萬，平均月收入達10萬以上後，更讓網友全跪了。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》表示，他畢業後就沒換過工作，雖然薪水很多，但工作環境很髒又很累，沒有下雨時也要穿雨衣，而且做大便池時，大便會從他身旁漂過，還忍不住感幹「明天又要做大便池了」。

網友PO出他的工作照表示，做大便池時，大便會從他身旁漂過。(圖/截自臉書 爆廢1公社)

原PO貼出他的工作照後，瞬間吸引3萬多人按讚，有2千多則留言，從照片中可見，原PO應該是從事下水道工程的工作，網友紛紛回應「辛苦了！感謝有你們」、「職業無分貴賤，每個職業都要尊重」、「做髒活，賺乾淨錢，沒有人有資格批判你，辛苦了！」、「不管做啥，只要不偷不搶、正當的，給你個讚」。

有網友好奇詢問薪水多高？原PO透露自己年薪有破百萬，平均月收入達10萬以上，更讓網友全跪了。不過也有網友分析，這是個辛苦的工作，不是人人都能忍耐，不但耗體力還要不怕髒，雖然薪水不低，但要承受的壓力更高；還有網友說做過類似的工作，不過工地為了省錢，只點粗工來做，因此一天薪水只有1000元。

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(中時新聞網)