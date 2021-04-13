戴姆勒旗下品牌賓士推出的全尺寸豪華電動車EQS將在15日上市，被德意志銀行喻為「特斯拉勁敵」。德意志銀行看好EQS徹底扭轉市場對戴姆勒的印象，也將顛覆電動車市場。

德意志銀行分析師洛可薩（Tim Rokossa）在12日報告中表示，EQS將讓戴姆勒「鹹魚大翻身」，連帶造福福斯、寶馬等德國汽車製造商，因為EQS「將在電池電動車市場樹立技術、設計、品質標竿」。

EQS是賓士第一台採用全新電動車架構生產的全電動豪華車，充電一次最長可行駛770公里，堪稱目前電池電動車市場上里程最長的車款之一，僅次於特斯拉Model S Plaid+。特斯拉宣稱Model S Plaid充電一次最長行駛628公里，Plaid+最長可行駛837公里。

除了里程長之外，EQS的內裝設計完全符合豪華車標準，包括整面儀表板以超大曲面螢幕呈現，並採用人工智慧系統彙整所有車內軟體功能。洛可薩表示，EQS堪稱市面上第一台真正的「豪華電池電動車」，將讓市場對傳統汽車製造商的電動車實力刮目相看。

(工商 )