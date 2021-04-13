跟上全球「無添加」消費風潮，永豐餘生技Green & Safe攜手37家無添加加工廠，啟動4大類產品「國際A.A. Clean Label無添加驗證計畫」，共有235支產品通過驗證，以「驗證數量最多」、「驗證品類最廣」、「100%無添加驗證數最多」，堪稱是亞太第一。歡慶通過「A.A.無添加」，15日至25日全店9折，11款「100%無添加」人氣商品每日一物買1送1。

2005年創立的永豐餘生技Green & Safe，訴求「真食物，最有好味道」理念，秉持「無添加、可溯源」產品研發精神；2020年起導入第三方專業驗證，啟動旗下4大類自有產品「國際A.A. Clean Label無添加驗證（Anti -Additive Clean Label Certification）計畫」，歷經1年多，於今年3月底共計有235支產品、37個加工廠生產線，通過荷蘭「國際A.A. Clean Label無添加」驗證，不僅高居全台食品品牌與通路雙冠王，更是亞太第一。

永豐餘生技總經理何奕佳（左6）、A.A.無添加發展促進會陳若淮總經理（左4）一起揭示永豐餘生技Green & Safe攜手37家無添加加工廠，啟動4大類產品「國際A.A. Clean Label無添加驗證計畫」，共有235支產品通過驗證。（永豐餘生技提供）

15日至25日Green & Safe 12家門市、官網，全品項皆享9折購物優惠，11款100%無添加人氣產品，包含「台灣正黑豬熟香腸」、「安心雞肉茶碗蒸、「椒香辣油」、「黑豬肉貢丸」、「昆布照燒里肌肉片」、「台式芋頭鹹粥」、「迷你豬肉漢堡排」、「放山古早雞高湯」、「舒肥極嫩雞胸肉」、「蜜柑橘乾」、「高麗菜水餃」等，每日一物買1送1。

(中時 )