網友自創的「台灣握壽司」，肥美程度不輸鮪魚腹肉壽司。（照片來源：Rishou Kun臉書）

爌肉飯墊加碼推出3種版本的「台灣握壽司」，讓網友驚呼：我通通要！（照片來源：阿泉爌肉飯臉書）

迴轉壽司店推出鮭魚免費吃優惠活動，引爆全台改名的「鮭魚之亂」。有民眾發揮創意，將正港台灣美食「爌肉飯」，P圖製作成「台灣握壽司」，只見油油亮亮的大塊爌肉皮撲在白米飯上，讓眾多網友忍不住瘋喊：吃爆！

有網友9日臉書打卡，顯示所在位置為彰化一間知名爌肉飯小吃店，並發文：「跨界聯名要玩就玩大一點的」，並附上一張照片，只見一塊爌肉皮撲在白飯上，散發出閃閃發亮的誘人油光，肥美程度完全不輸鮪魚腹肉壽司。最後更Tag「#爌肉握壽司」、「#豚角煮寿司」、「#MARU泉」、「 #彰化早餐」。

這張「台灣握壽司」梗圖迅速在臉書爆紅瘋狂轉傳，網友紛紛高喊：「吃爆」、「這個我可以」、「這速西，入口即化，有點醍醐味，原來是控肉的皮阿XDDDD」、「吃通血路。 很補」、「台版高膽固醇生魚片」。

而被點名的爌肉飯店家更加碼推出3個不同部位的爌肉握壽司，分別是二延握壽司、台灣握壽司和腿庫頭握壽司，讓網友們看了更是口水直流大喊：「忽然懂了那句話：小孩子才做選擇，我通通要！」、「這真的太懂吃」、「二延是極品啊啊啊啊啊」、「這真是太美了」、「腿庫頭看起來超讚的啦」。

(中時新聞網)