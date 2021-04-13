在美國最大加密通貨交易所Coinbase上市前夕，比特幣與以太幣價格雙雙刷新歷史高點紀錄，比特幣跨越63,000美元大關，以太幣升破2,200美元。

根據加密通貨價格追蹤網站CoinDesk報價，比特幣13日最高一度觸及63,209.45美元，刷新一個月前創下的61,453美元紀錄，稍後價格降至62,763.18美元，升幅達3.9％。市值第二大加密通貨以太幣盤中揚升3.44％，報2,221.62美元，最高來到2,231.55美元。

2012年成立的Coinbase預計14日在那斯達克交易所直接上市，股票代碼為COIN。華爾街與主管機關多年來對加密通貨心存質疑，投資人將Coinbase上市視為加密通貨產業的重要里程碑。

比特幣基金Stack Funds營運長暨共同創辦人迪勃（Matthew Dibb）表示：「在Coinbase上市前夕，加密通貨市場展現強勁漲勢，比特幣攀升至紀錄新高水準。Coinbase的估值上看1,000億美元，加密資產很可能重新估價。」

分析師預期Coinbase的估值約在190億美元至2,300億美元之間。Coinbase的估值若是突破千億美元，將高於美國紐約交易所（NYSE）母公司洲際交易所。

倫敦加密通貨平台Luno執行長暨共同創辦人史旺普爾（Marcus Swanepoel）表示，Coinbase上市對加密通貨產業是好消息，將能強化外界對本產業的信心，同時提升產業透明度。

史旺普爾指出：「外界對於加密通貨產業仍然有點不信任，Coinbase這種規模的企業上市能讓許多人發現，這不僅是值得認真看待的資產類別，也是需要認真對待的產業。」

獨立研究顧問機構Delphi Digital共同創辦人凱利（Kevin Kelly）表示，Coinbase上市能讓傳統投資人接觸加密通貨平台，又能避免虛擬貨幣價格波動風險。

(工商 )