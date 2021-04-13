高雄岡山一處掩埋場12日晚間發生火災，燃燒異味飄散大半個高雄，民眾也對此抱怨連連。台南市議員謝龍介認為，應該徹查是人為縱火還是自燃，因為廢棄物燃燒後體積減少，掩埋場又能繼續進廢棄物，即便遭開到開罰，收費可得的利益仍十分可觀，他更透露該掩埋場還牽扯到綠營內部派系的利益鬥爭。

謝龍介13日在政論節目《國民大會》中表示，高雄市政府應該徹查這個案子，到底是縱火還是自燃？「你知道那一晚上他能賺多少？頂多罰他5百萬」，並指裡面有環保人士和派系的人在圍事。

至於高雄市長陳其邁說要徹查所有掩埋場，謝龍介則直言，「我告訴你，高雄民間的掩埋場就這一個，不用徹查了，這個場裡面有塑膠、橡膠、事業廢棄物，把那邊一燒，體積一降，讓你罰五百萬好了，這邊最少還可以收上億，他是以立方公尺算，一噸一噸的，燒了以後是不是空間跑出來了？可以掩埋更多了，就可以再收錢」。

謝龍介質疑，是不是卡到派系鬥爭？誰在這家公司圍事？他還指出，這和之前發生在台南這邊，影響到高雄的火災不同，台南的是燒稻草，但高雄的是燃燒重金屬和橡膠的汙染，「所以高雄昨天就有人跟我講，這一定要徹查，一定要舉報出來」，如果是縱火，就和以前公司不賺錢，放火燒後掉領保險金一樣。

謝龍介分析，燒了之後，體積下降，就可以繼續擴容掩埋量，一噸的收費幾萬塊，有很多特殊事業廢棄物和電子廠也是委託到這邊進場，這就是為何高雄大家在鬥這個，而這是很久以前就存在的問題。

謝龍介說，以前台灣會燒電線，取出內部的銅，當時的汙染以二仁溪一帶最嚴重，後來郝龍斌當環保署長開始整治二仁溪，很多廢五金就移到大陸去，「這個味道就是當年那個味道，因為他掩埋的容積逐漸減少，放火一燒，燒光了讓你罰5百萬」。

主持人問謝龍介，為何環保局檢測到空氣良好？謝龍介則回答，「吹北風，到西邊、到北邊怎麼可能檢測的到，至於是不是有放水，最後就看環保局開的紅單是怎樣」。

(中時新聞網)