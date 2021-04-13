許多人和企業仍在購買PC，延續了去年開始於Covid-19大流行期間的繁盛光景，當時人們需要電腦來上班或在家上學。

根據Gartner的最新估計，到2021年第一季度，發往零售商和其他供應商的PC出貨量比2020年同期增長了32％。這家研究公司表示，這是自2000年以來紀錄的最高PC成長率，並估計該季度的筆記型電腦和桌上型出貨量為6990萬台。

在Covid-19大流行初期，PC出貨量急劇下降，而在今年晚些時候有所回升，這使得比較起來更突出。但從絕對的角度來看，這種繁榮也是真實的：根據Gartner的數據，個人電腦總出貨量也是自2015年以來最高的，當年為7170萬台。

Gartner的統計數據不包括Chromebook，Chromebook是運行Google設計的瀏覽器操作系統的廉價筆記型電腦，在學校中很受歡迎。Gartner估計，包括Chromebook在內，個人電腦市場本季度的出貨量成長了47％。

週一的報告表明，目前個人電腦銷售仍很強勁，隨著辦公室召回更多的員工和學生重返校園，在家工作的個人電腦銷售熱潮還不會結束。統計數據還表明，在全球半導體短缺的情況下，PC將繼續需要大量新晶片和其他零組件。

(中時新聞網)