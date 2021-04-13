針對民進黨再度認為「台灣對中國出口的增加」是「證明中國大陸需要台灣」，國民黨發言人盧宸緯今天深晚於發言人臉書粉專發文，大酸蔡政府「新南向還是新西向」、「過去詆毀，現在得要自圓其說」。

盧宸緯表示，民進黨公開承認蔡政府上臺後對中國大陸出口持續增加，此一走向與民進黨過去對馬政府的要求背道而馳，難怪民進黨總要絞盡腦汁想出各式荒腔走板的論述，只因過去總詆毀國民黨的兩岸經貿政策，如今卻髮夾彎，面臨無法自圓其說的窘境。

她說，過去，民進黨總批評馬政府對中國大陸貿易依存度高，要求要降低，並以各式言論詆毀馬政府。但如今，民進黨執政5年了，對中國大陸的出口佔比卻一路增加，到了2020年已經達到43.9％。怎麼民進黨無法做到當初要求馬政府的，降低對中國大陸的貿易依存度呢？

盧宸緯說，事實上，這也為民進黨上了重要的一課，證明兩岸經貿是相互需要，而不是像民進黨所說的，誰單方面依賴誰、誰又單方面需要誰，如此簡化又扭曲的詮釋。誠如蔡政府所任用的陸委會陳明通前主委所明白表示，兩岸經貿往來對雙方有利，希望能持續下去。

她說，反觀民進黨自2016年起推動新南向政策，至今已有5年的時間。但從出口數據來看，在新南向政策開始後，我國對中國大陸市場的出口佔比反而持續上升，對新南向國家的出口佔比卻是一路下滑，到了2020年只剩17.7％，甚至比推動新南向政策之前還來得低。難道，這樣的數字洩漏了民進黨一直不敢說的秘密 ： 民進黨表面上說要推動「新南向」，實際上其實是在推「新西向」？

盧宸緯強調，國民黨要提醒蔡政府與民進黨，台灣對中國大陸的出口佔比已來到史上新高、超過馬政府，千萬別只會用力做梗圖大內宣，忘記自己在野時一再強調的「高度依賴中國大陸市場的風險」。

(中時 )