白宮12日召開線上半導體峰會，邀集英特爾、台積電等19家企業討論全球晶片持續短缺問題。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）周一表示，他希望全球三分之一晶片能由美國本土製造，高於現今約12％的佔比。他亦宣布，英特爾未來6～9個月內將在自家工廠生產車用晶片，以協助解決缺貨問題。

白宮於會後表示，拜登政府將解決全球半導體短缺視為「最優先與最迫切的任務」。但此次峰會重點在於聽取意見與討論解決方案，並無重大政策宣布。

與會人士建議，應提升半導體供應鏈透明度並改善需求預測，以協助解決缺貨問題。部分企業強調，提升美國晶片產能才能避免再次遭遇短缺困擾。

基辛格會前接受財經媒體CNBC訪問時表示：「我認為，我們終極目標應該是，美國企業將全球三分之一半導體製造產能帶回美國本土。」

基辛格會後亦宣布，該公司未來6～9個月將生產晶片提供給汽車公司，協助解決他們因車用晶片短缺而減產的狀況。

(工商 )