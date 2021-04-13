美國勞工部13日公布，受汽油價格大漲影響，美國消費者物價指數（CPI）月增0.6％、年增2.6％，年增幅創下2018年8月以來新高。儘管通膨急遽升溫，但聯準會（Fed）官員認為這僅是短暫現象，因此不太可能提早升息。

勞工部數據顯示，3月CPI經季調後月增0.6％，高於市場預期的月增0.5％。其中，汽油價格勁揚9.1％，食物價格略增0.1％。若按年來看，3月CPI年增2.6％，遠高於2月的年增1.7％與市場預估的年增2.5％。

扣除食物與能源後的3月核心CPI月增0.3％，高於市場預估的月增0.2。核心CPI年增1.6％，高於市場預期的年增1.5％。

美國3月通膨升溫，原因在於經濟強勁復甦與去年比較基期較低。新冠疫情於去年3月爆發，政府當時實施封鎖隔離政策並求企業暫時關閉，導致逾2,200萬名民眾失業。美國近日逐步重啟經濟與政府政策支持，成了通膨成長最大助力。

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