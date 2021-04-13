崇友實業（4506-TW）新梯及汰舊換新業務接單報喜，13日公告接獲台中英才路國際酒店超高速電梯汰舊換新共4台、以及台中台灣大道住宅大樓高速新梯共11台等大型訂單進補，合計將貢獻整體營收達9030萬元，並分別預計2022年、2023年完工驗收認列，進一步推升目前整體新梯(含汰舊換新)在手訂單達歷史新高記錄，有助於創造中長期營運動能無虞。

崇友總經理游本立表示，此次集團在新梯、汰舊換新業務接單報喜，凸顯崇友旗下品牌具備高度市場知名度及電梯技術、優良維保服務等面向之肯定，以最優評價打敗眾多歐日電梯大廠，尤其台中英才路商辦／國際酒店超高速電梯汰舊換新訂單，其為一棟地上47層、地下6層玻璃帷幕新穎建築，列為全台前20高樓層建築案，係由旗下中高階「堅尼西斯」自有品牌耗時近兩年期間，成功研發每分鐘可達300公尺之「超高速」系列客梯產品，更是寫下台灣汰舊換新電梯市場史上最高行程、最高速電梯等兩項新標竿，讓台灣國產電梯技術傲視國際。

游本立指出，過去高速電梯技術掌握於國際大廠，憑藉崇友過去擁有台北站前新光摩天大樓、台北101大樓之高速電梯實績，隨著自主電梯研發技術提升，於1997年打造國產電梯每分鐘可達150公尺之電梯，並成功開創崇友具備拓展高樓層新梯接單之契機，近年亦不乏成功接獲多筆高速電梯新梯及汰舊換新之訂單，包括君悅飯店、新板凱撒飯店、台大醫院等許多知名大型新梯指標型訂單，同步積極耕耘高樓層商用案源結構優化，挹注2020年辦公大樓、百貨、飯店等商用案源營收比重達11.84％，且高速梯銷售完工台數占新梯業務已攀升至8.08％水準。

根據內政部營建署統計，台灣近五年21層樓以上之超高樓建築使用執照核發件數保持在9-13％水準，且為鼓勵民間加速都更重建，內政部亦修法針對中高樓層危險建築物加碼容積獎勵，以提升建築安全與國民生活品質，皆有助於創造崇友新梯、汰舊換新業務良好發展環境。

崇友仍不斷深化新梯技術朝智能化、節能、超高速電梯安全運行等研發面向突破，並保持高電梯運行妥善率、全台即時維修保養服務等競爭利基，成功打造優質國產電梯品牌並穩座全台前三大電梯大廠之地位。

展望2021年第二季，崇友維持審慎樂觀看法。看好旗下三大業務保持良好營運動能，且在建商保持良好推案需求、台商回台投資帶動商辦案源，對於新梯接單、出貨完工認列進度仍有望保持一定水準之上，創造旗下新梯業務良好發展條件，再加上，看好汰舊換新業務隨著政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，有望保持雙位數成長動能方向不變，以及維修保養業務每年穩定創造整體營運成長挹注，有望帶動未來營運更上層樓。

(旺報 )