「公民監督國會聯盟」13日公布最新立委評鑑結果，民進黨立法院黨團有27人上榜優秀立委，為上榜人數最多的黨團，國民黨部分則是6人上榜，民眾黨的則是5位立委全上榜、時代力量3位立委亦同。面臨被罷免的台中立委陳柏惟，則是因在議場內和國民黨立委林為洲、鄭天財發生肢體衝突，包括「架脖子」、「推人」、「踢人」等行為，都被扣0.5分。

公督盟此次評鑑的時間範圍，為立法院第十屆第二會期，時間約介於去年9月至12月，評鑑依據分24項，主要針對出缺席、質詢、法律案或預算案審查、提出法律及預算提案之表現，以及是否有預算合理刪減與凍結成案，進行統計。同時，該調查也以問卷方式，進行立委質詢表現的公民評鑑。

示意圖。立法院去年萊豬大戰時，基進黨立委陳柏惟（圖中者）遭國民黨立委林為洲秒殺。（資料照）

在各委員會當中，得分最高的立委分別是內政委員會的國民黨立委林思銘；外交國防委員會為民進黨立委趙天麟；經濟委員會為民進黨立委林岱樺；財政委員會為民進黨立委林楚茵、教育及文化委員會為民進黨立委陳秀寳、交通委員會為時代力量立委邱顯智；司法及法制委員會為民進黨立委蔡易餘；社福及衛環委員會為民進黨立委洪申翰。

而在待觀察名單部分，則有無黨籍的高金素梅委員。此外，公督盟並指出，民進黨立委郭國文、吳秉叡、洪申翰和陳柏惟等人推人、國民黨立委林為洲架脖子及鄭天財踢人，前述委員等有違理性辯論的民主審議原則，無助會議進行，因此上述委員都被扣0.5分。

(中時新聞網)