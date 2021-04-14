台鐵太魯閣號408次列車本月2日在北迴線清水隧道發生嚴重事故，造成重大傷亡。在面對強大民意要求請辭負責下，交通部長林佳龍坦言，上週末就已經完成行李打包。而政壇人士先前預測林佳龍可望回鍋參選台中市長，現在根據媒體爆料，新北市選舉長原本也在林佳龍所屬派系「正國會」的考量之內。

根據《TVBS》今（13）日公布一份太魯閣號列車出軌事故後的民調，結果顯示，有49%民眾認為林佳龍應該下台負責，有37%民眾則認為不應該，另外有14%民眾沒表示意見。

林佳龍坦言，上週末就已經完成行李打包，但還沒有想好下一步的規畫，表示現在還能夠做的，就是全力為這些罹難者家屬、受傷的人盡最大的努力，後續會將自己「歸零」，下一步不重要，重要的是把現在的事情能夠做好。

媒體問及林佳龍請辭一事是否有轉圜餘地，林佳龍回應，既然在第一時間就已經請辭，就要負起完全的責任，一方面在一開始要投入搶救跟搶修的工作，現在告一個段落，確定這些罹難者的公祭時間，至於受傷的患者，也都進入後續醫治跟照護。

而林佳龍若負起政治責任，媒體日前報導，下一步是沈潛養望累積能量，或重新接受民意檢驗，返回台中參選，都是可能選項。但現在林佳龍處境只有一個「苦」字，如果准辭交通部長，沒有舞台與政治資源，深耕基層困難度升高。

不過，根據《新新聞》爆料指出，林佳龍也曾經評估過競選新北市長，去年民進黨在新北市舉行座談會，屬於正國會派系的民進黨新北市議員就當面建議總統蔡英文，可推派林佳龍參選新北市長。

而若是林佳龍參選新北市，縱使最後輸給侯友宜，只要票數漂亮，仍有更上一層樓的機會。但目前面對太魯閣號重大事故，報導引述正國會幹部所言：「現在沒法再去考量任何政治未來」。

(中時新聞網)