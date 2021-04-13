東港鎮豐漁橋下的堤防道路因地勢低窪，每到大潮時沒下雨也會水淹小腿肚，而今汛期將至，公所計畫檢修抽水站，不料卻因私人地擋去路，工程車無法進入。（謝佳潾攝）

東港鎮豐漁橋下的堤防道路因地勢低窪，每到大潮時沒下雨也會水淹小腿肚，而今汛期將至，公所計畫檢修抽水站，不料卻因私人地擋去路，工程車無法進入。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

東港鎮豐漁橋下的堤防道路因地勢低窪，每到大潮時沒下雨也會水淹小腿肚，而今汛期將至，公所計畫檢修抽水站，不料卻因私人地擋去路，工程車無法進入。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

東港鎮豐漁橋下的堤防道路因地勢低窪，每到農曆初一、十五大潮時，沒下雨也會水淹小腿肚，而今汛期將至，公所不敢大意，近來計畫檢修抽水站，不料卻因私人地擋去路，工程車無法進入，而附近住戶更怒訴，是連救護車也進不去。

豐漁橋下的堤防道路旁，也就是近福德街段，因地勢過於低窪，每到大潮時都會水淹小腿肚，而鄰近又有零星住家，因此東港鎮公所在道路盡頭處設有簡易抽水站，盼藉此降低水患問題，而近來汛期將至，公所也依計畫進行抽水站檢修，不料竟發生工程車進不去的窘境。

據了解，堤防道路緊連私人土地，進出都得經過洪姓住戶的地，而洪姓地主長年來與人為善，不僅留有通道給大家方便，即使後來蓋了停車場也是如此，總是留一條路給大家使用，不過今年過年前，住在通道入口處的許姓屋主竟拿盆栽擋住去路。

「以前都可以過的。」公所人員無奈道，往年汛期前，工程車進出堤防道路檢修抽水站都沒問題，但今年真的有點麻煩。對此，附近住戶更是抱怨連連，鄭姓居民怒訴，別說工程車進不來，是連救護車也進不來，這攸關人命耶！

鄭姓居民稱，家中有百歲老母，如果屆時真的因為救護車進不來，耽擱救護時間該怎麼辦？他怒指，地主都願意讓路給大家使用，為何沒有土地所有權的屋主要這樣為難大家，連停在堤防旁的漁船都因為他阻擋去路，機具車無法進入吊走引擎去維修。

對此，公所指出，已與附近居民、屋主、地主召開協調會，也進行「八德里防災道路現地會勘」，這條道路確實肩負防災重責，而屋主疑似有違建問題，目前已上呈建管單位屏縣府，後續將持續追蹤、解決問題。

(中時 )