職場世代變遷，許多人會用水果特性來分類，例如民國70年到80年出生的族群，被喻為一碰就爛的「草莓族」，民國80年後則是比草莓還要脆弱的「水蜜桃族」，有人好奇70年代之前的職場世代，應該用什麼水果來形容？沒想到答案超爆笑，原來55歲以上，這群刻苦耐勞的世代，竟被稱為「榴槤族」。

每當提到不同的世代，都有不同的水果可以形容那個世代的集體特質，例如60後刻苦耐勞、70後新新人類、80後是草莓族、90後像水蜜桃；至於55歲以上的主管階級，竟然被稱為又臭又硬的「榴槤族」。

很多人嫌棄草莓族、水蜜桃族太脆弱，其實榴槤族更恐怖，《ETtoday新聞雲》報導，興智國際企業管理整合諮詢資深顧問何宇欣解釋，55歲以上的榴槤族，通常抗壓性高，所有問題一肩扛，但也因為很多事都壓在心裡，所以最大的問題就是「切開來可能很臭」。

比起草莓和水蜜桃，何宇欣表示，榴槤和榴槤相處起來，可能更難搞，若表面維持客套、和諧還好，但別忘了榴槤的外殼帶刺，當他們的權威被挑戰時，就很容易發作，硬碰硬槓起來，可能會一發不可收拾。

至於民國55年到民國66年生，介於榴槤族和草莓族之間的又是什麼？答案是外硬內軟的「芭樂族」，何宇欣說，這群人由於受過榴槤族的權威管理之痛，因此當芭樂族成為主管後，通常比較愛跟員工溝通，只要多給予關心、持續與他們互動，就會講出他們真正的想法，比起榴槤族又硬又刺的外殼，外硬內軟的芭樂族通常不會太難對付，只要舉出數據、統計據理力爭，甚至拗久了大概都能被說服。

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(中時新聞網)