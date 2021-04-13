女星藍甯近日參加香港商挑戰者電娛媒體舉辦的首屆挑戰者盃亞洲電競賽車錦標賽，奪台灣區第一名、全活動亞軍，該活動去年在台、港盛大開跑，經過初賽、複賽以及決賽後，終於揭曉比賽成績，該活動大使郭富城更親自擔任頒獎嘉賓，賽事相當盛大。藍甯因疫情緣故，無法親自飛往香港領獎，但得知得獎非常興奮：「很開心、很surprise，不敢相信自己能得到那麼高的名次。」

藍甯最想感謝粉絲朋友的支持，「因為有大家從北到南活動都跟隨，連網路上活動訊息也隨時關注，我才能有那麼好的成積」，她近日正忙著經營自頻道YT節目《邊吃邊聊》」，聽到好消息當下很開心，也期許自己，「《邊吃邊聊》最真實呈現我私底下的模樣，希望未來無論戲劇、電影、廣告還是主持，只要有更多機會，一定會盡可能積極把握」。

藍甯今年努力拚工作。（十月攝影工作室提供）

藍甯坦言經過2020年的種種，看到疫情影響世界的巨大轉變，她學會把握當下，「更珍惜、更感謝眼前的所有人事物，有什麼夢想就要放手去做，我希望不要有任何遺憾」。

藍甯（左）與活動方台灣分公司代表何浩仁合照。（挑戰者電娛媒體有限公司提供）

(中時 )