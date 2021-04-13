仁武槍擊案發生後，被警方點名的爭議女主角PO文，貼出觀看電視新聞的照片，但並未到案說明。（翻攝當事人臉書）

高雄仁武13日凌晨爆發開槍尋仇案，造成4名男子中彈受傷。遭警方點名引起糾紛的女網友「蔡小小」，因為指控前男友是爛男人，造成雙方友人從網路留言互嗆變成登門開槍。而一度關閉臉書的當事人「蔡小小」，下午再次高調PO文公開嗆前男友「女人不是你可以惹的辣」，引起辦案人員高度關切。

13日凌晨3時10分左右，高雄仁武區一處車行所在鐵皮屋遭6輛自小客車登門滋事，其中1輛倒車衝撞大門，另一部自小客車車上2人朝鐵捲門開槍，一連開了10槍，造成19歲邱姓男子左側身中彈、24歲羅姓男子右側身中彈、24歲陳姓男子右大腿中彈及24歲劉姓男子左手臂中彈，4人送醫急診無生命危險。

警方調查，這起槍擊案起因是暱稱「蔡小小」的女子，在臉書PO文指控許姓前男友不但是通緝犯，而且「手癢就打女人的軟爛男」、「拿女人的提款卡去領錢」、「會威脅女生的垃圾」，引起雙方友人在留言板上互嗆。最後女方的友人高姓男子，率眾上門找男方友人開槍，造成4人受傷。警方案發後逮捕1名涉案人，但掀起風波的「蔡小小」與前男友許男均未出面。

據「蔡小小」最新的臉書貼文顯示，案發之後並未到案說明的女子，淡定地PO出看槍擊案新聞的照片，而且PO文，「你真的惹錯人了」、「老娘不是你惹的起的」、「男人激不得，女人也不是你可以惹的辣」，明顯回嗆前男友。由於措辭激烈引起辦案人員關切，就怕槍擊案件還沒破案又節外生枝。

就是這一篇怒罵前男友的貼文，引發男女2方友人從網路互嗆，演變成登門開槍。（翻攝當事人臉書）

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