Podcast節目《阿善師鑑識實錄》──臺灣犯罪類收聽人數第2名！

紫光燈、屍體手指夾直器、濾光板、指紋粉末……

鑑識專家神器破天荒大公開！

◎找不到屍體，如何利用後車廂的滲透血跡逮住凶嫌？

◎蘇建和案、江國慶案，是「有罪的冤獄」嗎？

◎當年無法比對的指紋，8年後竟出現吻合的嫌犯，為什麼會這樣？

◎死亡時間如何判斷？手跡、足跡如何做身高推定？臺灣最權威鑑識專家告訴你。

【精彩書摘】

民國79年5月7日中午，正是小學一天中最喧鬧的午休時間，臺北市南港區成德國小的學童家長，紛紛為孩子送來便當，老師們也陸續回到教室，招呼小朋友安靜用餐。這時，六年五班的導師，發現自己班上有個座位始終空著，原本應該坐在這位子上的陳姓女童不在教室，她覺得很奇怪，便四處尋找，但沒有找到。

下午的上課鐘響了，陳姓女童依然沒有回到教室，於是第五節課之後，班導師請學生幫忙在校園內尋找，還是不見她的蹤影。班導猜想，或許陳姓女童跟著別班同學去參加校外的田徑比賽閉幕式。眼看校園內找不到學生，她也只能等田徑隊同學回來再說。

沒想到等到下午4點，田徑隊的同學們回來了，還是不見陳姓女童的蹤影。田徑隊學生異口同聲的表示，陳姓女同學並沒有跟去。這下子導師驚覺事態嚴重，立刻打電話詢問家長，確認學生是否自行返家。「好好一個孩子在學校，怎麼就不見了？」導師深覺不安，但毫無頭緒，於是請該校師生放學後留下來協尋。

一直找到傍晚6點，天色已經暗下來了，一位張姓老師終於在活動中心的頂樓樓梯轉角處，找到趴在冰冷的水泥地板上、已無氣息的陳姓女童。

陳姓女童被發現時，雙眼與嘴巴被黑色膠帶緊緊貼住，雙手被綑綁在頭後方，雙腳也被膠帶纏繞，身上穿的制服被高高拉起來，蓋住頭和臉，她的褲子已被脫去，下體赤裸。

就在當天中午歡鬧的午餐時間，陳姓女童孤零零的在校園無人的一角，莫名的被姦殺了。

66年次的陳姓女童，當年才13歲，如果她平安長大，如今已經是個年過40的成熟女性了。經過漫長歲月的淘洗，隨著滄海桑田、人事更迭，這個案子從震驚社會、群起譁然，到追索不到凶嫌，始終無法突破，最後終於逐漸沉寂，深深埋進歷史堆中。

來不及長大的她，就這樣永遠停留在了13歲，事後這麼多年過去，我也已經退休了……。

DNA鑑定技術剛起步，尚未發揮功效

那時，我是臺北市刑警大隊鑑識組的組長，當天獲報後，我帶隊過去，按照SOP進行相關採證。因為是國小學童遭姦殺的案件，案情重大，所以鑑識人員的採證也特別謹慎。我們在現場找到凶嫌使用過的衛生紙，也採集了陳姓女童的下體，準備進行DNA比對。

那時國內的DNA鑑定才剛剛起步，許多技術都還在探索當中，因此採集回來的物證，送交刑事警察局鑑定後，並沒有獲得直接有效、可以協助破案的結果。後來我們找到國內DNA的研究先驅──當時任教於警察大學的李俊億老師，透過他的協助，將相關物證，包括衛生紙與採集下體的棉棒，全部送至警大檢驗。

民國80年代初期，臺灣的民風純樸，學校原本是最讓人放心的地方，特別是小學。家長將孩子送進學校，大白天的卻發生駭人聽聞的姦殺案，這在當時是讓人無法置信的事情，不僅社會震驚，也造成師生與家長之間莫大的恐慌。許多值班的老師內心因此蒙上陰影，擔心遭遇不測，夜裡巡邏時倍感恐懼，各校都希望轄區能加派員警，保護校園治安。

人心惶惶，警方破案的壓力自然也很大。可是，當時DNA鑑定才剛起步，能供比對的資料庫很有限，更遑論數位建檔，比對工作都是由人工進行。因此，這個案子只要一有嫌疑犯，我們就趕快將他的DNA送交警大鑑定。儘管一件一件陸續送檢，但隨著時間一天一天流逝，依舊無法追查到真正的凶手，可送比對的檢體也越來越少，時間一拖長，沒有新的事證，案子的偵查便慢慢停滯了下來。

塵封的物證，使案件成為「死案」

俗話說：「鐵打衙門流水官。」在找到凶手前，案子的相關證物，都由各承辦人員保管在各自的辦公室抽屜裡，當人員一轉調、辦完交接之後，陳年舊案的相關證物更是乏人聞問。不僅官如流水，相關人等來了，又走了，就算是鐵打的衙門，也會遭逢天災人禍。南港分局在改建之前，就難敵幾次颱風所造成的大淹水，那時候，許多證物都泡在水中，或被汙泥掩埋，可能在清理時一併被丟棄。在案情沒有進一步的發展之下，也不會有人聞問。

在這種狀態之下，陳姓女童的命案，漸漸從停滯不前的冷案，成為被遺忘殆盡的死案。冷案還有機會復燃，但死案如何復生？

就這樣，事過境遷二十幾年，這個案子直到我退休前都靜靜躺著，對於破案，我已經完全不抱希望了。

「冥冥中自有定數。」這話出自一個科學辦案的人口中，實在弔詭。但我之所以一再反覆的說，實是因為過去三十幾年來，有太多的巧合與令人錯愕的經驗，顯示了無論事件如何峰迴路轉，自有天意讓各種意外與機會相加堆疊，最後叫我們不得不信服──一旦時候到了，天理的循環自會讓案子重新啟動。

雷同的做案手法，讓鑑識員重啟舊案

成德國小女童案便是個冥冥中自有安排的案子。當初我接獲命案，帶隊去採證的同仁中，有一位參與勘察的組員，當時剛從警大畢業第二年，很年輕，對工作很投入。幾年後，他從鑑識組外調，經過多年輾轉，後來成為南港分局的偵查隊長。

民國100年前夕，他著手調查一件性侵案件，沒有任何原因，只能說福至心靈吧，他腦海中突然浮現這樁我們曾經共事的舊案。這起性侵案與成德國小女童案有不少雷同之處，鑑識出身的他，開始懷疑起眼前這名嫌疑犯，認為對方涉案的可能性相當高，便興起了尋找證物的念頭。

這念頭一起，沒想到追查該案證物的過程峰迴路轉，不亞於偵探小說情節。追查證物，按照規定要問當年該案的承辦人員，可是事隔這麼多年，最初的承辦人早已調走，之後還換了不知道多少任，加上南港分局歷經幾次大淹水，證物早已不知去向，最後他只好跑來問鑑識中心的同仁。

當時我正值退休前夕，知道這件案子要重啟調查，頗為振奮。歷年來的檔案，鑑識中心都妥善保存，一知道這個案子有破案機會，隨即追溯相關紀錄；找來找去卻發現，檔案上面註記這個證物送到警大去檢驗，可是怎麼查，都沒有警大歸還的紀錄。這是怎麼回事？難道證物沒有送回來？還在嗎？有可能在警大一待就21年嗎？我發現這個情況時也很驚訝，於是我們立刻向警察大學追問，了解狀況。

警大承接許多法院鑑定的案子，龐雜的證物堆積如山。我們找了幾個同仁，會同警大的老師，到警大證物室裡慢慢翻找，翻了許久，竟然讓我們找到那包證物！

證物比對不符，半年後竟出現轉機

我們將證物領回，送交刑事局鑑定。現代技術比以前進步很多，一經比對，發現跟懷疑的對象並不吻合，儘管結果令人洩氣，但我們盡力了，也還了嫌犯清白。

依照現在DNA建檔SOP，送進刑事局的DNA經分析後，就直接以電腦建檔在資料庫裡，我們將證物上的DNA與現有的資料庫比對，也查無相符之人。尤其扼腕的是，我們因為追查證物下落，便屈指算起案件發生年代，發現此案的法律追訴期限20年已過，即使證物比對出來，抓到了嫌犯，可能也無法追溯。

（按：民國95年7月1日後適用新刑法、95年6月30日前適用舊刑法。舊刑法中，規定死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑者追訴期為20年，新刑法則是改為30年，但發生死亡結果者不在此限，意即取消30年追訴期。）

不料人算不如天算，事情演變超乎預期。半年後的某一天，刑事局突然來電通知，半年前送去的DNA，竟與最新送進來的資料比對出來了！嫌犯名叫蔡榮樹。

這個結果真是出人意料之外，南港分局偵查隊立即啟動調查。原來，民國100年4月，高雄發生一起國中生遭性侵案，警方循線逮捕蔡榮樹，經DNA比對後，赫然發現竟然和發生在21年前的南港成德國小女童案的證物DNA吻合，真所謂不是不報，時候未到。

這二十幾年間，蔡榮樹的DNA靜靜躺在警大的證物室裡，無人聞問，全因當年參與此案的一位鑑識人員忽然開啟記憶之門，追查證物下落，這項證物才進入DNA建檔。蔡榮樹潛伏了20年，偏偏在這時候犯案，因此被抓，經DNA採證比對涉案，這不是天意，什麼才叫天意？

在臺北犯案，潛伏多年後在高雄被逮

經調查發現，民國79年，蔡榮樹住在南港國小附近，在陳姓女童遭姦殺案之後，都沒有他的犯案紀錄。這個案子發生後幾年，臺灣開始建立DNA資料庫，根據法律，性侵案件的犯人都要強制建檔，所以這21年來，除非他犯案沒被發現，否則一定有他的檔案。躲藏多年的他輾轉搬到高雄，被逮到時已是50歲的中年人，他以為女童姦殺案已經事過境遷，結果在臺北犯的案，卻在高雄被抓到。

民國100年6月8日，檢警將蔡榮樹拘提到案，後來他還抖出哥哥蔡榮源是共犯，而哥哥也反咬弟弟誣告。兩人分別到案後，依犯罪時間應適用舊刑法，殺人罪的法律追溯期為20年，所以即使抓到人破了案，居然是徒勞無功！後來檢察官解釋，依規定「應扣除該案2年的偵辦期」，認為仍在追訴期限內，此時距離可追溯期限，剛好僅剩三個月，離我退休不到兩個月，真所謂天網恢恢，這也是令我相當高興的一件事。

經偵查後了解，當年才二十幾歲的蔡榮樹，案發當天正是他的結婚紀念日。喝了點酒的他逛到成德國小附近，突然起了獸心，利用家長替小孩送飯的時機，混在家長群中進入國小校園。當時他看到就讀小六的陳姓女童獨自走在活動中心的走廊，便佯裝老師身分，誆騙陳姓女童，幫他到頂樓搬東西。到了頂樓後，他用膠帶綑綁女童雙手，並用膠帶纏繞她的眼睛、口鼻，之後加以性侵。逞慾之時，女童因為掙扎發出聲音，他情急之下用手緊摀女童口鼻，結果陳姓女童窒息而亡，嚇得他趕緊逃離現場。

之後，原本擔任電腦程式設計師的蔡榮樹，可能擔心事跡敗露，或者是疑心生暗鬼而搬離臺北，最後在高雄的旗津地區成為流動攤販，經營碰碰車。銷聲匿跡多年，他是否認為此案時效已過，我們不得而知，總之他突然復出，性侵一名智能障礙的女學生，經DNA建檔比對破案。檢方後來起訴兩兄弟，但是查無實據顯示他哥哥也犯案，因此無罪釋放。最後，高院判蔡榮樹無期徒刑，褫奪公權終身。

這樁懸宕二十餘年的命案偵破時，女童的母親已經60歲，得知女兒沉冤得雪，不禁潸然淚下……。

(本文摘自《臺灣大案鑑識現場》/大是文化)

【作者簡介】

謝松善

民國44年出生於臺東。自中央警官學校畢業後，分發至臺北市政府警察局刑事警察大隊鑑識組。從基層的技佐一路做到刑事鑑識中心主任，歷經技士、薦任技士、組長、技正等職位；整整33年，都在鑑識領域努力，這在需要輪調不同單位經歷，才能升職的警界，相當罕見。

為了提升鑑識專業，曾三度出國進修，追隨國際知名鑑識大師李昌鈺博士學習，並取得康乃狄克州紐海芬大學刑事鑑識碩士學位。

臺灣三十幾年來之重大案件，幾乎無役不與，從民國69年的「林宅血案」，乃至爭議不斷的「江國慶案」與「蘇建和案」等。

林宅血案發生時，菜鳥的他因為震撼，萌生「臺灣的鑑識只能做到這樣嗎？」的念頭。從那一刻起，他沒有一天離開過鑑識專業，拔草、施肥、灌溉……如今，鑑識園地已經興盛繁榮，而這位退休的鑑識老探長，依然精神抖擻，並接下李昌鈺博士物證科學教育基金會副執行長一職，要利用自己三十餘年來的累積，對未來的偵查與鑑識工作提出建言，繼續盡社會責任。

《臺灣大案鑑識現場》/大是文化

(中時新聞網)