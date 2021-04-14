「水，永遠都是放鬆卻做好準備的。就像有句俗話叫「一發不可收拾」。

「光有知識是不夠的，你得學以致用；光有決心也不夠，你得付諸行動。」

「如果你熱愛人生，那就別浪費時間，因為人生就是由時間構成的。」

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【精彩書摘】

李小龍13歲時，開始在香港學習功夫。他的師父叫做葉問。葉問是一位武藝高超的師父，他不只傳授詠春拳的技巧，也將道家哲學與陰陽原則融入課程中。他經常藉由大自然的寓言故事，來闡述自己的教學內容，例如以橡樹與竹子的差異來舉例。橡樹最後會被強風折斷，而竹子卻能存活，因為它能夠隨風擺動。

李小龍是個認真的學生，而且學得很快。課餘時間他一有空就會練武，後來也成了葉問的得意門生。但他同時也只是個青少年，小時候綽號叫做「莫思停」，也就是「坐不住」的意思。後來他的暱稱與藝名則是「小龍」。李小龍生於龍年的龍時，是「八字全陽」的人。

對於這位如烈火一般的年輕人，葉問總是教導他溫和、流動與柔韌的重要性，不能只追求力量與取勝。

李小龍有聽進去，也會試著照做，但他總是克制不住自己的熱情（與脾氣）；況且他也很納悶：管它什麼方法，只要能打贏不就好了？脾氣溫和是要怎麼打贏別人？

有一天，葉問試著教導年輕的李小龍如何放鬆、鎮定心思，並且忘掉自己，學習「見招拆招」。基本上，葉問是在教李小龍怎麼「超脫自己」──以直覺來反應對手的行動，而不是過度拘泥於自己的策略、執著於計算自己的出拳與招式。

李小龍既聰明又好鬥，但也因為這樣而拘泥於自我。葉問只要看到他皺著眉頭不斷流汗的模樣，就會不厭其煩的介入練習，告訴他，要順其自然才能控制能量。

「千萬不要違抗自然。」葉問告訴他。「千萬不要想直接對抗任何問題，而是要跟問題周旋，進而控制它。」有次葉問甚至阻止李小龍繼續練武，然後說道：「這星期就不要練了，回家好好思考我說的話吧。」

這星期就不要練了？對李小龍來說這等於一整個星期都不能呼吸！李小龍雖然被趕出課堂，但還是偷偷自己練習，然後獨自陷入深思，希望能理解師父想表達的意思。他感到很挫折，而且被壓抑的精力無處發洩，於是有一天，他決定從香港的港口划小船出遊，心不甘情不願的打發這段多出來的自由時間。

他划了一陣子之後，停下來躺在船上，任由波浪起伏。隨著船身搖動，他開始回想師父的督促，以及自己花在訓練上的時間。他哪裡做錯了？為什麼他聽不懂師父在說什麼？這根本沒道理！他沮喪到了極點，氣到翻過身去，使勁搥了南海的海水好幾下。

突然間他靈光一閃，低頭看著浸溼的雙手。李小龍後來在下面這篇文章寫到這件事：

海水不就正在向我闡述功夫的原則嗎？我搥它，但它毫髮無傷。而且我是用盡全力去搥的，但它還是沒受傷！然後我試著用手把水抓起來，但根本不可能辦到。水是世界上最柔軟的物質，人們可以將它裝在小瓶子裡，讓它看起來好像很弱。事實上，它能夠穿透世界上最硬的物質。這就對了！我想要跟水一樣！

接著他看到一隻鳥從頭上飛過、在水面上投射了倒影，又得到第二個啟示：

我在面對對手時的思考與情緒，不就該像鳥的倒影掠過水面嗎？這就是葉師父的意思：心境不能被拘泥或阻礙。因此，為了控制我自己，我必須先接受自己，也就是順從我的本性，不要違抗它。

於是李小龍與水之間既長久且親密的關係，就這麼開始了。水既柔軟卻又堅韌，流向自在卻又能夠接受指引，力量既分散卻又強大，而最重要的是，它是維持生命的必需品。

(本文摘自《似水無形 李小龍的人生哲學》/大是文化)

【作者簡介】

李香凝（Shannon Lee）

李香凝是李小龍家族企業（Bruce Lee Family Companies）的首席執行長及所有者，李小龍基金會的主席，以及傳奇武術家李小龍的女兒。

她的使命是通過教育和娛樂活動，來讓世人接觸到李小龍的哲學和生活。她還創立了李小龍營（Camp Bruce Lee），並曾在TED、Creative Mornings發表演講。

李香凝與女兒溫倫（Wren）居住在加利福尼亞州，在那裡主持李小龍播客（Bruce Lee Podcast），且擔任HBOMax《唐人街戰士》（Warrior）的監製。

【譯者簡介】

廖桓偉

淡江大學經營決策系、東吳大學企管研究所畢業。曾任網路電玩編譯、出版社編輯，希望引進更多有趣（且暢銷）的書，透過翻譯來感動讀者，譯有《死薪水的不投機致富金律》、《著迷，甘願賭上所有》、《重設你的人際邊界》（皆為大是文化出版）。

《似水無形 李小龍的人生哲學》/大是文化

(中時新聞網)