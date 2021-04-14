個性害羞憨厚的人總會讓人以為她們話少，但其實只是話匣子還沒開！搜狐網命理專欄點名，水瓶座、雙魚座、金牛座及巨蟹座女性比較慢熱，在一開始認識時或許比較沉默寡言，但其實他們性格熱情直爽，是典型生人前乖乖女，熟人面前人來瘋的個性。

▍1. 水瓶女

水瓶座的女生非常有個性，她們比較矜持，在剛認識的時候會顯得不太合群，無法快速融入到大家的行列中，在陌生的場合裡也習慣保持沉默，話不多也不喜歡出風頭，喜歡默默做事情，只會在適當時機發表自己的意見，但也只是點到為止，因此水瓶女給人的印象很保守沉默。但一旦跟水瓶座熟悉之後，可以發現她們的話特別多，而且性格直爽，不會藏心事，也沒有任何心眼，跟水瓶女相處是會很輕鬆愉快。

▍2. 雙魚女

雙魚座的女生天性溫順害羞，也比較憨厚膽小，因此在不熟悉的人面前雙魚女會放不太開，她們在熟人不多的場合裡顯得話很少，但實際上這只是雙魚女的一面而已，​​其實雙魚女們在熟人面前就是個話匣子，一有機會就會嘰嘰喳喳說個沒完，因此跟雙魚座在一起從來不會無聊，她們總是能夠找到各種話題大聊，千萬別被她們文靜的第一印象欺騙了！

▍3. 金牛女

金牛座的女生天生比較慢熱，她們做事情比較謹慎，一定要仔細觀察並了解情況之後，才會打開心扉，金牛女在不熟悉的人面前會顯得​​非常矜持，屬於不會輕易表露自己心意的類型，如果問金牛女對於任何事情的意見，她們都會考慮再三，但是跟對方熟悉之後，金牛女則會非常真誠又熱情，可說是典型的生人面前乖乖女，熟人面前人來瘋。

▍4. 巨蟹女

巨蟹座的女生有著獨特的兩面性，表面上看起來很謹慎，在社交場合裡，面對自己不太熟悉的人會很有禮貌，舉止談吐都很得體，她們很多時候喜歡掩飾自己的內心，真實的她們其實很任性，可以說是假矜持，同樣是非常典型的在陌生人面前表現得很乖巧，而在自己很熟悉的朋友面前卻像是人來瘋，可以玩得超嗨。

(中時新聞網)