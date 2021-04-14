從命理角度來看，一個人的長相對命運的影響極大，運勢命理網站「知命命理」分析，如果女性鼻子圓潤豐滿、額頭飽滿光滑、眼睛清澈有神，特別有機會在中年後掌握權力，成為事業上的成功者。

▍1.鼻子圓潤豐滿

鼻子在面相中被稱之為財帛宮，和個人財運關係非常密切，好的鼻子應該是鼻樑平直、鼻頭圓潤、鼻翼豐滿，象徵此人擅長賺錢，有著出色財運的命格，所以女性如果擁有平直且高聳的鼻樑，以及飽滿的鼻翼的話，事業上會有不錯的發展前景，這類女性可以完美掌握分內的工作，無論做什麼都可以掌控全局，不會出現意外變故。

▍2.額頭飽滿光滑

如果女性的額頭外形佳，象徵在中年有不錯的事業運、財運。因為面相中額頭象徵聰慧程度，女性的額頭外形飽滿且膚色光滑的話，意味著此人擅長思考、懂得謀劃，可以為自己的事業設定合理計劃，確保可以正常發展。額頭外形出色的女性有著很好的財運和官運，她們甚至可以嘗試在官場上展現自身的能力，去獲得功名利祿。

▍3.眼睛清澈有神

眼睛如果富有神韻的話意味著女性內心透徹，心思敏銳，不僅擅長思考，而且邏輯清晰、想法有條理。這類女性非常理性，不會被外界影響而失去理智。她們擅長投資理財，投資時不會被感性影響內心，所以不會做出貪婪或者是冒險的舉動，導致自己投出去的財富全部丟進水溝。只要投資項目選擇夠準確，就可以憑藉自身的才能不斷賺取財富。

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(中時新聞網)