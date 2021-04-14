【回憶殺】資深女星翁倩玉是80年代紅遍台、港、日等地的藝人，在歌唱和影劇都有頗高的評價，雖然婚姻生活不盡如意，但她將美術專長發揮得淋漓盡致，獲得台師大榮譽藝術家的榮譽。

翁倩玉出生在台南縣柳營鄉，自幼隨父親翁炳榮搬到日本生活，得到演出劇團、電影的機會，發現自己對表演十分有興趣，16歲跟隨聲樂家松田敏學習聲樂，奠定未來成為大明星的基礎，果然在1968年拍台灣電影《小翠》時獲得熱烈的迴響，隔4年翁倩玉就以《真假千金》獲得第10屆金馬獎影后。

1970年翁倩玉拍攝電影《真假千金》，並以此部作品得到金馬影后。右為紫茵。（圖／中時資料照）

1985年翁倩玉(中) 登上《綜藝金榜》。（圖／中時資料照）

除了演戲，翁倩玉的歌唱成就也相當高，出道以來唱過無數經典的金曲，像是《祈禱》、《愛的奉獻》以及日劇《阿信的故事》主題曲《永遠相信》，直到多年後的現在，還是有不少歌迷持續聆聽，而她也是第一位登上日本紅白歌唱大賽的外國藝人。

翁倩玉 Judy Ongg【永遠相信】Official Music Video

感情方面，翁倩玉42歲才結婚，對象是畫廊經紀人鈴木洋樹，無奈夫妻倆分別各自經營自己的事業，長期聚少離多的情況下，感情逐漸冷卻，便在婚後6年宣布和平離婚，當時翁倩玉坦言打擊不小，但承諾將來會把重心全力放在演藝事業。

翁倩玉與畫廊經紀人鈴木洋樹婚姻維持6年。

恢復單身後，翁倩玉繼續長住日本，在演藝圈發光發熱，同時醉心於版畫、著作、自創品牌的服裝設計等，將生活點綴的多采多姿，不因為年紀增長而停止進步，71歲的狀態依舊優雅有氣質。

翁倩玉的版畫創作相當精緻。（圖／中時資料照）

71歲的翁倩玉仍充滿氣質。（圖／ジュディ・オングJudyOngg）

(中時新聞網)