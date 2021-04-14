家中有小男孩或青少年的家長，經常會選擇寒暑假期間前往醫院諮詢割皮包皮的問題，不外乎擔憂孩子小弟弟出現紅腫、或是包皮緊緊包覆不好推開等，至於該不該割除包皮，或選擇什麼時機手術較適當，是家有男丁的父母中常有的疑惑。

男性的包皮是指男性生殖器的外側皮膚，保護龜頭防止外來傷害，嬰孩時期包皮包覆在龜頭上無法翻下來的「包莖」狀態，多屬於正常現象。根據統計，隨著年紀逐漸增長，大約小學高年級有近9成的男童的包皮會與龜頭完全分開，進入青春期後更高達9成5以上能將包皮順利往後推開、露出龜頭。衛福部桃園醫院泌尿科呂其峰醫師表示，臨床上認為，除非特殊狀況或包莖情況嚴重，一般建議孩童時期可先進行觀察，待青春期後再決定是否應介入手術治療。

一般而言，包皮過長是成年男性常見的狀況之一，原則上若能翻開包皮保持冠狀溝的清潔，並非人人都需要接受包皮環切術治療。

醫學上有2種情況建議應進行包皮切除手術，包括包皮開口過窄翻不開，造成清潔困難，引起反覆發炎、紅腫、疼痛或性行為障礙等情形，或是到了青春期仍存在嚴重包莖現象，以致小便困難、疼痛等，進而增加泌尿道感染機會。另1種緊急狀況是嵌頓性包莖，包皮卡在龜頭後圈緊，醫師會先徒手試著翻回或做背部切開緩解壓力，讓包皮能鬆開，日後再考慮是否進行包皮環切術。

第2代包皮環切吻合器俗稱「包皮槍」，藉由器械精準定位，1次性完成切割、止血與縫合，過程約5至10分鐘，手術時間快速，出血少、疼痛度較低。（圖／呂其峰醫師、NOW健康提供）

目前包皮環切術大致分為傳統手術、二氧化碳雷射及第2代包皮環切吻合器等3種方式。呂其峰醫師說明，傳統包皮環切術的手術時間約半小時至1小時，利用剪刀或刀片切除多餘包皮，再進行傷口縫合，會有少量出血，術後疼痛度明顯。至於二氧化碳雷射是利用此雷射割除多餘包皮並同時止血，操作者須經驗純熟。

第2代包皮環切吻合器俗稱「包皮槍」，藉由器械精準定位，1次性完成切割、止血與縫合，過程約5至10分鐘，手術時間快速，出血少、疼痛度較低。

傳統包皮環切手術必須以手工縫合，考驗醫師的技術與耐力，傷口不易平整。包皮槍則是根據每位患者陰莖和龜頭大小，選擇適合尺寸的套件，類似訂書針的釘合方式，傷口也較為平整，包皮槍的金屬縫合釘約2至3周會自行脫落，傷口固定緊實、黏合度強，有利癒合美觀度。不過若包皮正處發炎狀態或嚴重纖維化合併沾黏情況，包皮槍就不適用，仍需藉由醫師的專業和手術技巧，以便進行龜頭和包皮的剝離。

通常進行包皮環切術後1周內勿碰水，須按時消毒上藥，1個月避免性行為和劇烈運動，以降低出血的風險。此外，呂其峰醫師也提醒，夜晚睡覺前盡可能將尿液排空、少趴睡，可減少晨勃反應，有利傷口復原速度。此外，每日必須做好包皮清潔，一旦發現包皮很難翻開不易清洗或性行為困難時，應及早就醫，才不致演變為纖維化、沾黏時，反而增加手術困難度。

(中時新聞網)