54歲金曲歌后詹雅雯確診巴金森氏症令人震驚，接受治療之餘，她希望把握手還能動的時候多辦簽名會。醫師表示，巴金森氏症並非老年專利，臨床上有人40歲就發病，發病後不是只能靠藥物延緩病程，另有「深部腦刺激術」能有效改善症狀。

台北醫學大學附醫兒童神經外科主任暨神經外科醫師陳淑美表示，巴金森氏症是因人體的中腦黑質退化細胞漸漸凋亡，負責神經傳遞的多巴胺減少，無法正確傳遞神經訊息，多巴胺減少50％～60%％會出現巴金森氏症的症狀。

台北醫學大學附設醫院神經內科主任葉篤學進一步指出，巴金森氏症初期症狀如靜止狀態時，單邊手部顫抖、肢體僵硬、動作遲緩，但病人不自覺，常是身邊親友察覺有異，例如臉部表情僵硬如撲克臉，也有病人走路時單手橫放胸前，宛如拿破崙。

●巴金森氏症不是老年人專利 有人40歲就發病

「別以為巴金森氏病是老年人專利，」葉篤學表示，巴金森氏病是第二常見的神經退化疾病，僅次於失智症，好發年齡為50～60歲，65歲以上人口約有1％罹患巴金森氏病，80歲以上人口約有2％～4％，全台有近4萬人罹病。然而，門診也有三、四十歲發病的中壯年，由於正值人生顛峰，衝擊可想而知。

今年50多歲的張先生就是葉篤學碰到的「年輕」病患之一，經營燈具生意的他，40歲時毫無預期出現手部顫抖、走路拖行等動作緩慢症狀，原本以為是脊椎病變壓迫神經，結果竟是巴金森氏病。發病之初以藥物控制，但隨著病程發展，最近幾年病情明顯出現變化，從一開始走路容易踢撞，演變到步態不穩、常常跌倒，嚴重影響日常生活及工作。

台北醫學大學附設醫院治療團隊評估張先生符合接受「深部腦刺激手術」，術後不但改善張先生原先的步態問題，走路平穩許多，不再跌跌撞撞，甚至外出遊玩走路5公里也沒問題，張先生心情跟生活也從混亂到穩定，他最近更打算挑戰路跑活動，嘗試為人生下半場創造奇蹟。

●我得了巴金森氏症嗎？自我檢測表供評估

「得了巴金森氏症不要覺得人生無望，它是可以治療、相對良性的神經退化性疾病，」葉篤學說，多數病患在10～20年內，都能得到相當程度的症狀改善，「關鍵是早期發現早期治療，透過藥物治療及適當運動，保持樂觀心態，與疾病和平共存，維持生活品質。」如果懷疑自己或家人罹患巴金森氏症，可先自我檢測，如果問卷中有多題回答為「是」，建議就醫進一步診斷。

巴金森氏症的初中期可透過藥物有效改善症狀，維持正常生活與工作能力，但因這個疾病屬於進行性疾病，藥效無法一直持續，「發病初期使用補充多巴胺藥物反應良好，用藥大約有7年蜜月期，」葉篤學說，但用藥7年以上，病患對藥物反應會變差，出現「開關現象」。

所謂「開關現象」是指體內藥物濃度不夠時，症狀就會明顯表現的現象，「藥效作用的時候，病人的動作改變、顫抖改善，動作也會變快；但藥效快退的時候，病人又會回到原來的身體僵硬、動作慢、顫抖又出現的情況。」

●深部腦刺激術有效改善症狀 但不是人人適用

陳淑美表示，當病程進展到出現開關現象、平衡感變差、走路容易跌倒，影響正常行動能力和生活品質時，即可考慮透過「深部腦刺激術」的外科介入做為輔助藥物的治療方法，在腦部植入微電極，持續高頻刺激深層腦核，藉由重整運動迴路，改善症狀，持續搭配藥物延緩病程進展。

北醫附醫由神經內外科組成治療團隊，迄今完成4例深部腦刺激術；健保署已分別於2015年納入部分給付電池刺激器、2019年起給付全套器材含植入電極與電池刺激器。

不過陳淑美提醒，不是所有巴金森氏症的病人都適合接受外科手術，臨床上多半是發病7～12年後，出現藥效衰退、開關現象和異動症，才會評估是否需要輔以外科手術，病人也要接受多項評估，例如確認對左多巴藥物的反應、排除其他腦部疾病或不適合手術的情形等，才會建議手術，於腦部植入微電極，持續高頻刺激深層腦核，藉由重整運動迴路，改善症狀。據估計，全台大約有5％巴金森氏症患者適用健保給付的「深度腦部刺激術」。

(中時新聞網)