台灣宗教盛事大甲媽祖繞境，已如火如荼展開，13日在新港奉天宮舉行祝壽大典，接著開始回程，信眾希望祈求著國泰民安，戴著口罩跟著隊伍一步一步跟隨媽祖前進；長時間與遠距離步行，雙腳很容易因摩擦而出現水泡，如果起水泡破裂又處置不當，恐有發生細菌感染的風險，醫生建議不要勉強繼續行走，最好能盡快就醫治療。

書田診所皮膚科主任醫師鄭惠文表示，皮膚在不斷壓迫與摩擦超過耐受力下，有可能在皮膚內出現小傷口，組織液就會在傷口處產生及聚集，漸漸就會形成水泡，如果僅在米粒大小，皮膚會自我修復，滲出組織液也會慢慢吸收；倘若水泡越來越大，發展至花生大小，壓迫會感覺到疼痛，可能就要醫師協助。

鄭惠文說明，雙腳長時間走路，足部與鞋襪不斷摩擦，加上體重負擔，發生水泡機會不小，如果大小跟米粒差不多，不影響持續活動，就要注意水泡有沒有持續擴大；若水泡擴大到受到壓迫會疼痛，甚至影響行走，建議需要進一步醫療協助，最好讓醫師處理，在消毒安全的器械下，戳破水泡導出組織液，再處理好傷口。

鄭惠文提到，如果長時間行走，過程中發現腳上的水泡已經破裂，最好先到活動單位的醫療站請求協助，先把組織液清理乾淨後，傷口抹上抗生素藥膏，再蓋上紗布或人工敷料保護傷口，接著趕快到附近的醫療院所處置，由醫師評估是否能夠繼續參加活動，如果有其他高風險因素，最好選擇休息。

其實不僅大甲媽祖繞境，最近很多人都喜歡上中長途爬山，可能3至5天都在山林中享受大自然；鄭惠文提醒，如果有爬山等遠行計畫，鞋子與襪子都最好選材質較好的產品，減少足部摩擦壓力，也要戴上基本傷口處理醫藥包，一旦出現水泡等傷口，就能暫時自行處理。

(中時新聞網)