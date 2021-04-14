受到大陸飛騰事件衝擊，世芯KY股價連3根跌停，13日跌停價收在658元。財信傳媒董事長謝金河表示，拜登政府對大陸國防軍工產業進一步制裁，其中與世芯往來密切的飛騰信息科技也被列入實體清單，美國圍堵大陸，卻發現最大破口在台灣，首當其衝的是營收很大比重來自大陸的IC設計公司，災情最嚴重的是世芯KY。

謝金河在臉書以「台灣IC設計產業陷入地緣政治漩渦」為題發文指出，今年股價一路飆漲的IC設計族群，最近出現不小風浪，首當其衝的是營收很大比重來自中國的IC設計公司，災情最嚴重的是世芯KY，股價連跌了好幾個停板，華碩旗下子公司祥碩股價從2140跌到1215元，股價慘跌43%，其他還有不少IC設計公司跌幅都不輕，造成這次股價下跌最大的變數來自美國的壓力。

他直言，美中貿易戰開打，很多企業界大老都跳出來說，兩隻大象打架，台灣不要選邊站，不少半導體設計業者，也在這個夾縫中大發利市，最具代表性的是世芯從29.25元大漲到1000元，金麗科從19元漲到615元。

「這次拜登政府上台，大家以為美中關係不會再出現像川普時代的對撞，結果，現在看來美國在晶片對中國更加堅壁清野，美國政府對中國國防軍工產業的制裁更進一步，最近又對七家企業列入清單，這其中包括與世芯往來密切的飛騰信息科技，這是世芯股價跌停的背景。」

謝金河強調，美國政府全面圍堵中國，卻發現最大破口在台灣，他們也注意到漢磊有一個總經理請辭，而整個團隊有一半的人被挖角到上海，美方列出清單，也要求台灣檢調及資本市場主管機關不可以睜眼閉眼，包括人才挖角，技術竊密等，台灣都要積極面對！

他指出，國內有關單位已針對拿了政府科專補助，又把技術賣給對岸的人及企業展開清查，「未來這個衝擊會逐漸加大，也會對資本市場股價帶來巨大衝擊，這是個長期效應，千萬不要心存僥倖！」

(中時新聞網)