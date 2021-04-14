有土斯有財，透天別墅多年來仍是房市長青樹。（盧金足攝）

近年大樓新案的坪數持續縮減，一線豪宅建商紛推100坪以下產品，不少有大坪數需求的豪宅客轉而購買別墅產品，據統計資料顯示，全台中市百坪別墅的交易數量與六年前相比，成長3倍之多。

近兩年來指標豪宅大樓規劃的樓中樓「空中別墅」，兼具分層使用與高樓層視野的優勢，數量相對稀少，如「寶璽天睿」、「陸府植森」樓中樓戶都是在預售期間就已售出。

敦璟開發不動產經紀人蔡鴻霖分析，目前高總價住宅仍以大樓為主流，約有2至3成的豪宅客會在大樓、別墅之間作選擇。

其中又以位在低密度住宅區、環境綠化完善、鄰近主要生活圈以及具備大樓同等安全性的物件，最獲青睞。

依業者對買方心態的分析，需求大坪數的客層大致有兩種類型，一種是家庭人口數多，需要較大居住空間。

另種是除了居住之外，兼作社交、招待所用途，講求氣派體面。而別墅具垂直分層的使用空間可滿足兩種類型買家，是大樓之外的另一種選擇。

台中市豪墅區域集中在高綠覆、大型公園旁的單元二、八期豐樂公園、水湳經貿園區，八期豐樂公園為成熟生活圈的豪墅指標區，少有釋出物件，近期即將完工落成的「陸府觀止Π」，為豐樂公園第一排角地位置。

緊鄰水湳經貿園區的12期重劃區，有文修公園、逢甲商圈等成熟機能，久樘開發看好區域前景，布局12期，今年第三季將在文修公園側推出別墅案「柏登莊園Blossom Villa」，採先建後售，成為水湳地區的指標別墅新案。

(中時 )