日本《產經新聞》13日報導，原本傳出不知是否能如期成行的荷蘭「埃弗森號」巡防艦（F805），已確定將於今年加入英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」航空母艦（R08）打擊群，伴隨其共同巡弋印太海域。

根據報導，「埃弗森號」將於5月底告別荷蘭，與英國航艦打擊群會合，通過地中海，前往印太區域巡弋，並和日本海上自衛隊艦艇於太平洋進行聯合演訓。雖然艦隊並未對外公開巡弋路線，但荷蘭軍事新聞網站「海軍船艦」（Marineschepen）報導，該艦預計隨「伊麗莎白女王號」訪問日本，因此有極大可能性「路過」南海。

另外，在同日舉行的德國與日本首次國防、外交「2+2」會談中，雙方不僅同意共同維護「自由開放的印度太平洋」，還討論了德國「巴伐利亞號」巡防艦（F217）8月的印太巡弋行動，並預計讓該艦也和日本海上自衛隊艦艇進行聯合演訓。

這並非「埃弗森號」首次加入英國航艦打擊群，該艦2020年10月便曾和美國海軍「蘇利文號」神盾驅逐艦（DDG 68）一同，與其他6艘英軍船艦合作，在演習中共同守護「伊麗莎白女王號」。先前也曾傳出「埃弗森號」將隨英軍共同進行印太巡弋，但由於技術與政治因素，此事一度遭到擱置。

這將讓荷蘭成為繼英國、法國和德國後，近期第4個派遣軍艦進行印太巡弋的歐洲國家，顯示歐洲正表達其對印太安全的關心。荷蘭也正和德國、法國一同聯手推動歐盟的印太戰略，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）日前透露，該戰略有望於今年內通過。

(中時新聞網)