「圍棋女神」黑嘉嘉是中澳混血，擁有亮眼外型，曾被日媒譽為「千年一遇美女棋士」，是不少人心中的女神，日前她在社群網站發文，隔空替在國外的爸爸慶生，同時曬出11年前的父女合照，稚嫩模樣讓許多粉絲直呼心動。

黑嘉嘉平常與父親分隔兩地，尤其這次受疫情影響，在美國工作的爸爸無法回來台灣，日前遇到爸爸生日，她就在社交平台Po出2010年和爸爸在廣州亞運會的合照，甜甜寫下：「祝親愛的老爸生日快樂」。

黑嘉嘉曬出和爸爸11年前的合照，青澀模樣還是很美。（圖／翻攝自臉書）

照片中，可見當時15歲的黑嘉嘉留著一頭旁分長直髮，臉上未施脂粉，五官就相當立體，加上濃眉大眼搭配靦腆甜笑，整個人靠在爸爸肩上像在撒嬌，小鳥依人的模樣，讓許多粉絲激動直呼「嘉嘉都沒變耶」、「有初戀的感覺」、「父女倆眼神跟臉型都有像」、「現在更有風韻和魅力」，更有不少男粉搶著認岳父，逗趣留言「岳父生日快樂」、「請問認岳父要在哪邊抽號碼牌」。

黑嘉嘉從6歲開始學圍棋，14歲開啓職業棋士生涯，年僅26歲就擁有台灣職業七段的實力，除了多次在國際大賽拿獎，去年還跨足電影圈客串《消失的情人節》，更投資創業開公司擔任CEO，研發圍棋學習app，雖然目前還是母胎單身，但她曾吐露沒特別急著想談戀愛，並表示很享受單身的生活，每天過得非常充實、忙碌。

(中時新聞網)