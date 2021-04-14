台鐵太魯閣408次發生出軌意外，造成49人死亡218人輕重傷，衛福部4日成立賑災專戶，至11日已募得8.14億元。衛福部次長李麗芬12日表示，總善款的1/3將作為罹難者家屬扶助金，至少會撥發2.7億元，但餘下5.4億元卻出現只要經衛福部專案同意就能動支善款的現象，不禁讓正妹媒體人李明璇質疑，善款未全數予以受害家屬，難不成是用善款來跟政府打官司？

現任國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外之音」節目主持人李明璇，13日臉書發文感嘆表示，「如果這個國家的每一個螺絲釘，都能善盡本分，各司其職，做自己該做的事，政務就能運轉的好，國家就能往進步卓越的道路前進」。結果現在呢？總統三軍統帥如同「四軍統帥」治國靠網軍，成天用文青語言做大內宣。全黨心思都在搞民調、專心拚下一屆的選舉佈局，用人「酬庸制」多少崗位沒有用專業的人才，難怪台鐵會出事！

李明璇認為，現在也沒見執政黨對台鐵改革的決心，交通部長下台不甘不脆扭扭捏捏，上演18相送慰留戲碼，真的非常難看。

對於各界捐款太露閣號遇難家屬，突破8.1億元，卻只有三分之一用在罹難者家屬身上。李明璇不滿表示，「法律扶助？還要用人民的善款來跟政府打官司？

簡直角色錯亂，政府該負責的根本不該逃避，為什麼又要把台灣人的愛心當政績！說心裡話她寧願捐給慈濟、紅十字會，也不相信政府」。

現任國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外之音」節目主持人 李明璇。(圖/翻攝自 李明璇 臉書)

讓她感到離譜的還有民進黨立委陳歐珀，竟然在事故發生一週內，就在立院提案呼籲設立紀念碑，請問這就是民進黨處理善款的SOP嗎？

李明璇也諷刺民進黨政府，反正時間ㄧ拉長，再來慢慢想「如何消耗善款」，就像「高雄氣爆善款」一樣，花3600萬蓋裝置藝術，反正都蓋完了，台灣人們能奈我何？

最後，談及前高雄財政局長李樑堅，12日出席她主持談話節目時曾表示「做事要摸著良心，做自己該做的事，不然死後會有審判的」，讓她感觸良多。

你跟我們說... 由李明璇發佈於 2021年4月13日 星期二

(中時新聞網)