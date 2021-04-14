1970年代，可以是美國軍用航空發展史上最精彩的10年，最重要的幾款第4世代戰機都出現在這一時期，包括F-14雄貓(Tom Cat)，於1970年首飛，F-15鷹(Eagle)於1972年首飛，F-16戰隼(Fighting Falcon)於1974首飛，F/A-18大黃蜂(Hornet)，其前身YF-17也是1974年首飛。這4型戰機剛好是美國海軍「高低配」與美國空軍的「空低配」。本篇來討論F-14與F-15兩種高級重型戰機，在性能上誰才是王者。

F-14與F-15雖然分屬不同的軍種，但是剛好有許多共同點，都是雙垂尾、雙引擎的大型制空戰機因此兩型戰機也就容易產生瑜亮情節，經常被拿來討論孰強孰弱。

如果以帳面上的性能來比較，F-15要勝過F-14，因為F-15擁有普惠F100-PW-100發動機，是當時代推力最大的航空發動機，使F-15具備超過1的推力-重量比，也使F-15當時創下飛行高度的紀錄，2.5馬赫的極速，也是西方戰機中最快的，僅次於蘇聯的MiG-25。

相比之下，F-14的動力系統就差強人意，安裝的普惠TF-30發動機，推力無法滿足F-14所需，又常在高攻角狀態失速，不過F-14有靈活的可變後略翼，可在高速與低速環境靈活切換，低阻力的外型，使它極速可達到2.34馬赫速，僅稍遜F-15一些。

更有意思的是，在兩型王牌戰機的服役初期，在數次美國海軍與空軍的模擬對抗賽當中，帳面性能較弱的F-14，竟能屢屢演出逆轉勝，擊敗F-15，更使雄貓迷津津樂道。甚至據說，伊朗的巴勒維國王，就是看到F-14的飛行性能壓勝F-15，才下單大買F-14，數量達到80架，這批服役於伊朗空軍的F-14，也成了這個時代唯一服役中的雄貓戰機了。

其實平心而論，F-15和F-14是為完全不同的作戰要求而製作的，各自有其優勢，也有性能的局限，所以兩型戰機的性能高，應該是看面對什麼樣的作戰環境來分析。

滿載6枚AIM-54鳳凰飛彈的F-14。(圖/美國海軍)

先說F-14，雖然人們往往受到電影「捍衛戰士」(Top Gun)的影響，都會想到電影中幾場精彩的纏鬥情節，以為它是一種空優格鬥戰機。然而事實不然，雖然F-14的格鬥能力確實不差，甚至可說是美國海軍有史以來最佳的噴射戰機，但嚴格說起來，F-14是「攔截機」，並非空優戰機。

F-14機鼻下的光電設備，早期是長程電視攝影機，之後是光學/紅外系統，性能更好。(圖/美國海軍)

F-14 TCS: MiG-21

雄貓的主要優勢在超視距攔截（BVR），它配備有當時代最佳的空用雷達AN/AWG-9，可搜索320公里內的大型轟炸機，和210公里內的小型戰鬥機，這種性能在當年無人可出其右。再搭配專屬武器AIM-54鳳凰長程空對空彈(Phoenix)，可擊落100公里外的威脅目標。射程太長也有誤擊無辜的可能，雄貓的機鼻下，還安裝有TCS(光學攝影系統)，早期是AN／AXX-1型電視攝影機，觀察距離達到100公里，到了F-14D的時代，AXX-1改成IR/TCS紅外/光電系統，同時包含了紅外線與光學追蹤功能，美國空軍類似的裝備要等到藍盾筴艙(LANTIRN)發明後才具備。

相比之下，F-15就不具備如此優秀的遠程攔截性能，在阿拉斯加的F-15機隊就特別辛苦，由於此處位在面對蘇聯的最前線，F-15需要執行緊急攔截任務，由於沒有合適的視覺觀察儀器，因此飛行員會抬頭顯示器旁，加裝一支高倍狙擊鏡，這當然很克難。而且，當年F-15也沒有夠優秀的射後不理空對空飛彈，仍然使用半主動的AIM-7麻雀飛彈，都顯示F-15的遠程攔截性能不如F-14。

F-15抬頭顯示器旁邊，那隻筒狀物就是額外加上的高倍狙擊鏡，用來觀察遠方目標的。(圖/美國空軍)

那麼，誰是更好的戰機？F-15的戰鬥記錄相當輝煌，達到105：0，空戰從未輸過。而F-14的戰鬥記錄則頗有爭議，絕大部分的擊殺記錄都是伊朗空軍創下的，據伊朗的說法，F-14擊落了伊拉克各式飛機達到85架，自身僅有6~10架被敵方擊落。然而伊朗有些F-14空戰記錄實在說得匪夷所思，據說鳳凰飛彈曾達成「一箭雙雕」，也就是1枚飛彈擊落2架敵機，甚至還有「3殺」，也就是1枚飛彈擊落3架敵機的誇張記錄，相比之下，美國海軍曾經射過2次鳳凰飛彈，結果都落空了，真不知怎麼回事。

F-15戰機的推力重量比超過1，具有極佳的飛行性能。(圖/美國空軍)

比較格鬥性能，雖然之前提到F-14曾經在1975年模擬空戰贏過F-15，但是那次結果應該不準確，因為那時候的F-14已經服役5年，而F-15才剛服役1年，飛行員對F-15的性能還不熟悉。按照以色列空軍的分析，在以F-5E為假想敵時，F-14並不能做到全面壓制，而F-15則可以全面壓制。原因在於F-14機體太重，引擎推力也不足，導致爬升率、加速性，與滾轉率都不夠好，這是以色列日後選擇F-15的原因。

然後，F-15在隨後的發展中，性能也逐漸補充上來，包括AIM-120先進中程空對空彈的服役，使得F-15也也具備「射後不理」的空戰優勢，以及藍盾筴艙、新式座艙系統的輔助，使的後期型的F-15C，也成為相當不錯的攔截戰機。

當然，要是再給F-14改進的時間，說不定F-14也能持續進化，但可惜的是F-14於2006年從美國海軍完全退役，至於留在伊朗空軍的「波斯貓」們，受到美國嚴各經濟制裁的影響，伊朗F-14的後勤一直都很困難，這幾年失事故障的消息也有，據統計，伊朗F-14可用的架數不足10架，終將完全消失，只留下雄貓迷們I的懷念，以及「鷹與貓誰強」這個有趣的爭論話題了。

(中時新聞網)