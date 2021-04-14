基隆市長林右昌13日下午受邀至世新大學演講，以「雙魚B的理科市長─別讓貧窮限制你的想像」為題，與約600位大一學生，分享這幾年率領市府團隊推動許多建設，成功讓基隆從谷底翻身的經驗。

林右昌表示，他2014年底剛當市長時，基隆是失業率、離婚率及自殺率「三高」的城市，也是最不快樂的城市，不僅負債124億元是史上最高，負債比也高達47.37％，只比苗栗縣跟宜蘭縣略好一點，盡管基隆就像「開著老爺車」與其他城市競爭，但經過這幾年的努力，已還債47億元，讓負債比降低至30.63％。

林右昌強調，把基隆放在首都生活圈中去思考，重新定位，才能找到出路，雖然一開始窮到連規畫的錢都沒有，得由市府向中央爭取經費，但在大家的努力下，即使95％土地都不是市府所有，還是照樣在太歲頭上動土，陸續推動國門廣場、城際轉運站等重大建設，逐漸讓困境翻轉。

林右昌指出，現在市府正努力將基隆打造成為海派浪漫之城，時下最夯的打卡景點「正濱色彩屋」，是與當地居民磨了2年，才喚起民眾參與意識，現在港邊可以在中秋節舉辦海鮮啤酒趴，去年規畫的海派浪漫光雕秀，更吸引無數遊客目光，即使沒有資源還是可以做出很多事，並提醒大家今年10月2日至11日，一定要到基隆參與城市博覽會，一起見證改變。

(中時 )