終於等到了！蘋果（Apple）稍早前正式向媒體發出邀請函，確認將於PDT時間4月20日舉辦春季發表會。因受疫情影響，本次發表會仍維持線上直播的形式，果粉們透過蘋果官網即可在第一時間直擊！

蘋果今年度的春季發表會定名「Sprind Loaded.」。邀請函主題是有著漸層變化顏色的手繪蘋果品牌LOGO。綜合過往針對今年春季發表會的新品傳聞，這個品牌LOGO可能是暗示新iPad Pro即將升級採用Mini-LED螢幕，可呈現更為豐富、精細的顏色。

蘋果的春季發表會將在PDT時間4月20日早上10點舉行，也就是台灣時間4月21日凌晨1點正式揭開序幕。根據先前相關報導，頗有機會在本次發表會更新的新品包含新iPad Pro、iPad mini、Apple TV以及AirTag（暫定名稱，指蘋果研發的藍牙防丟器）等，相信全球果粉都相當期待。

先前有傳聞指出，蘋果將僅以官網更新新聞稿的方式發表iPad產品線的新品。對照來看，蘋果慎重的以線上發表會的形式公佈新品，讓新品的重要性可見一斑。以此來看，據傳將首度採用Mini-LED螢幕的新iPad Pro登場的機會是越來越高了。

按照往例，蘋果用戶使用安裝最新系統的Mac、Apple TV、iPad以及iPhone等裝置，皆可在蘋果官網收看線上發表會。Windows 10系統的電腦也可透過Edge瀏覽器來連線收看。屆時《中時新聞網》也將為讀者帶來第一手報導，敬請鎖定。

(科技)