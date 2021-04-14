白沙屯媽駐駕彰化昌一汽車，吸引民眾湧入朝聖，警方也派員在現場交通管制。(吳建輝攝)

從昌一汽車門口算起，排隊人潮一路綿延將近1公里。(吳建輝攝)

人潮直到凌晨接近2點都未散去。(吳建輝攝)

排隊人潮延綿1公里，看不到盡頭。(吳建輝攝)

白沙屯媽祖預計今天清晨五點起駕，繼續南下遶境行程。(吳建輝攝)

「粉紅超跑」白沙屯媽祖，13日下午駐駕在彰化花壇中山路昌一汽車，從駐駕開始朝聖民眾不斷從各地湧入，想膜拜媽祖得到庇佑，人潮持續到14日凌晨1點都遲遲未退，有民眾表示自己排了將近一個小時，才進到裡面，但覺得相當值得，希望媽祖保佑大家身體健康。

昌一汽車人員忙進忙出，人流管制將廠內人數控制在200人左右，信眾魚貫進入跟隨工作人員指示進入膜拜，全程都必須配戴口罩，拜完媽祖以後，由單一出口離開廠內，全公司上下不分大小，都在現場幫忙。

白沙屯媽駐駕彰化昌一汽車，吸引民眾湧入朝聖，警方也派員在現場交通管制，民眾陳柏沅

說，他與哥哥從員林過來，排隊1個小時左右才進入會場，跟媽祖祈求家人身體健康，天降甘霖，儘管排隊要很久，仍覺得非常值得。

而其中最辛苦的莫過於昌一汽車員工，所有員工13日上班到14日清晨都未休息，廠內將近40員工都留守在現場，協助人流管制及動線安排等等，昌一汽車代表唐小姐表示，所有同仁都是自願留下幫忙，能夠服務媽祖，怎麼樣都不會累。

昌一汽車表示，今天所有同仁都會戰到最後一刻，直到所有信眾都拜到媽祖以後，才有可能休息，現場所有同仁都無怨無悔幫忙，很感謝媽祖願意再次駐駕，還是希望能保佑台灣平安，天降甘霖、疫情早日退散。

(中時 )