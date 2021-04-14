近年自媒體發燒，除了Youtube，近年Podcast、Clubhouse等更席捲台灣，成為資訊互動的新平台，也成了斜槓新選擇。接案平台 PRO360 達人網，統計 2021 年Q1需求量並與 2020 年Q1比較，發現媒體類型的接案需求年增1.5倍，其中以空拍攝影增加最多，達3.6倍，歌唱表演也增加約３倍，縮時攝影增幅175%，可見為了滿足大眾對影音內容的口味，自媒體也需要時刻精進，增加與以往不同更多樣化的內容。

在需求分析中，空拍攝影的需求年成長了達363%，並有逐年成長的趨勢，PRO360 達人網董事長李倫家表示，專業空拍攝影的器材和技術門檻都不低，目前坊間無人機操作證培訓班，平均費用約１萬５千元即可以學會業餘操作技巧，也足以考取民航局的的專業認證。若要入手一台空拍機，大約 5千元即可入手一台輕型機款，商業用機型約要３萬以上。不過若是可以穩定接案，空拍攝影的時薪 5千元起跳，因應客戶需求和複雜度，整個攝影剪輯案件還可能上看10萬，是一個兼備未來發展性，又頗具競爭力的選擇。

另外，媒體類型的接案專家，以文字寫作工作人數最多，次高則為影視圖像類工作。但影視圖像卻比文字寫作多出 2 ~ 3 倍的接案薪酬，而插畫繪製位居第三，照片修圖和業配撰文分居四五。李倫家表示，媒體類接案工作影片圖像作品的技術門檻較高，報酬也較佳，若具備相關創造力和技術，可以避開文字接案的競爭紅海，提升斜槓的變現能力。

斜槓接案競爭者眾，如何脫穎而出？李倫家表示，觀察達人網站中的成功接案者，多半具備三大條件，首先要累積作品，打造自己的作品集頁面或專家簡介，並累積客户評價；其次要經營客源，深根老客戶，也有機會透過老客戶介紹認識新客戶。再者要持續進修，尤其攝影或是影片製作常有新款的器材軟體，必須不定期精進提升實力。目前PRO360達人網上共有7000筆以上媒體相關案件需求可參考 ，是新手接案者初次接案最佳的途徑。

2021媒體類接案需求增幅排行

PRO360 媒體類專家人數前五名

(中時新聞網)