中央氣象局表示，位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，今（14日）凌晨2時發展為今年第2號輕度颱風舒力基（SURIGAE），預估颱風周日、下周一開始，在菲律賓正東方海面北轉，也是離台灣最近的時候，但不會直接影響台灣，對中南部水情恐無助益。氣象局觀測分析，舒力基颱風強度有機會達到中度颱風等級，至於是否可能成為強烈颱風？還要再觀察。舒力基恐無助水情，東北季風影響，今起到周五水氣較多，北部、東半部和中南部山區及屏東有下雨機率。

今天北部、東半部、屏東地區、中南部山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。溫度方面，北部及東北部天氣轉涼，高溫直接掉11度；桃園以北、宜蘭介於18至21度，其他地區低溫21至23度，新竹、苗栗高溫24、25度，中南部和台東仍有28至31度。

氣象局表示，雖然周五前北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，但降雨量不大，因此對中南部旱象幫助也不大。受到東北季風影響，未來一、兩周台灣主要天氣為北部、東半部偶飄雨，感受涼爽舒適，中南部天氣穩定，感受有點熱。

(中時新聞網)