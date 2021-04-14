美中戰略競爭進入高危險狀態，美國務院四月十日發布新版《對台交往準則》（新準則），鼓勵美國政府與台灣接觸，但美方同時強調，美台「非官方」關係及「一中政策」原則不變，意在避免過度刺激大陸，冀望能「一石三鳥」：落實戰略目標、契合國內政治氛圍，並且「讓北京和台北都高興」。

新準則明文放寬美台接觸限制，雙方工作層級官員可進入對方辦公處所洽公，包括雙橡園在內，過去這些是明文禁止的。然而，新準則標題為「美國『政府』與台灣『相應機構』互動新準則」，刻意避免使用「台灣政府」一詞。美國務院並強調，有效執行以《台灣關係法》、「三公報」及「六項保證」指導的一中政策，此舉基本上還是遵循川普政府的路線。

我外交部在第一時間回應，此舉為美台關係展開新頁，進一步提升美台伙伴關係；總統府則說，期盼在既有的堅實基礎上，雙方能夠持續深化合作關係。但當外交當局動輒以「新頁、提升、深化」渲染外交進展時，可能創造了「大內宣」效果，卻無法扭轉台灣安全環境更趨惡化的現實。

民進黨政府抱持偏安心態，只重視形式與口號，實質成果卻少見。其實，美台雙邊貿易協定、永續維護台灣全球供應鏈優勢地位、新冠肺炎疫苗合作、參與全球氣候變遷運動、五月的世界衛生大會，才是深化關係的指標，但現在看似都不樂觀。

針對美中戰略競爭白熱化，台灣被公認是全球武裝衝突的最熱點，美國白宮、國務院及國防部正在評估美國戰略核心原則，對於台灣的安全承諾應維持目前的「戰略模糊」，或以「戰略清晰」取而代之，引發激烈辯論。

值得注意的是，前美國在台協會主席卜睿哲、美國智庫「戰略暨國際研究中心」大陸權力專案主任葛來儀等友台專家，對戰略清晰都持保留的態度。卜睿哲表示，美國不應對台「開綠燈」，以避免台灣採取不符美國目標，甚至可能引發戰爭的政策；葛來儀也不支持美國過度明確承諾台灣安全，憂慮這種政策轉變會挑釁大陸。

在美中戰略競爭及整建世界新秩序的過程中，美國有既定的目標及戰略，大陸也有自己的判斷，並開始挑戰美國主導的世界，對於涉及主權及領土完整的台灣問題，更沒有讓步、妥協的空間。以目前蔡政府的態度與政策來看，無論美國如何挺台灣，或大陸國家領導人習近平發表多少軟性談話，台灣地緣政治的處境恐更形險惡。

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(中時新聞網)