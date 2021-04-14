總統蔡英文4月7日以民進黨主席身分主持中常會時，強調行政院在普悠瑪號事故後提出「台鐵總體檢」報告，共144項缺失，目前已改善完成109項，4月11日晚間128次自強號車軸疑因鬆軔不良，讓站內頓時陷入一片煙海，有遊客抱怨台鐵未能及時廣播示警，顯然發條還是沒上緊。台北市議員羅智強更痛批，台鐵一再出包，蔡英文卻只在乎臉書觸及率，「到底要賠上多少人命，才會把台鐵改革當一回事？」

事實上，有鑑於台鐵過去遇到事故或問題時，都是透過各單位自行調查後，再往上呈報行保會，最後有檢討卻沒改進，功能為人所詬病。2018年10月21日普悠瑪號事故發生後，10月25日時任行政院長賴清德即在行政院會上指示，「後續應立即進行台鐵總體檢，透過全面性的檢討及改善，找出核心問題。」

此外，行政院當時還指示台鐵推行航空業行之有年的「安全管理系統」（Safety Management System，SMS），台鐵一個多月後即成立專責安全的「營運安全處」，負責推動SMS，該單位編制44人，除了處長主持平時業務，每個月也配合局長召開一次「安全管理委員會」，全力完成SMS整體建置；當時的台鐵局長張政源受訪表示，有信心達到零重大事故的目標。

太魯閣號4月2日發生出軌意外，車頭第八節車廂被削掉大半，車體嚴重變形，傷亡之慘重，讓人不禁質疑台鐵到底出了什麼問題？（圖／民眾提供、新北市消防局提供）

「台灣海運、航空等交通運輸業跟國際接軌，必須符合國際標準，因此相關安全規範與時俱進，而鐵路因侷限在國內，不必管外國規定，而且台鐵系統太過龐雜，推行SMS相對不易。」台鐵產業工會祕書長魏豫綾表示，台灣高鐵的「邊坡滑動或異物入侵偵測系統」，在高鐵興建設計時，已導入風險控管概念。

反觀擁有百年歷史的台鐵，成立之初並沒有SMSＳ的概念，導致安全管理設計不足。魏豫綾質疑，現在要推行SMS，就必須導入各項新設備，需要更多成本資源，但政府卻想推動公司化，擺明是不想再花資源在台鐵身上，反而想進行更多外包，「那以後再出意外，政府是否就可以卸責？」

20世紀初，全球航空業經歷大量飛安事故，每次事故就要面對大量賠償和人命死傷，當時業界開始導入「安全管理系統」（SMS），以系統化方式來管理安全，包括規劃專門的組織結構、職責、政策與程序。

台鐵目前推動的SMS，是由交通部轄下「運輸研究所」所研擬。該單位除了參考航空、海運和公路的安全管理系統，也參酌歐盟、日本、澳洲、加拿大和美國的鐵道運輸安全管理系統。

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(中時新聞網)