去年9月16日黃鴻升（小鬼）於家中猝逝，經過了半年，他的親朋好友努力地過著積極正向的人生，據傳黃爸爸也有意出售小鬼位於台北市北投區的故居，看來應是希望能盡快走出兒子早逝的痛楚，並早日卸下沉重的房貸負擔。

小鬼經法醫相驗後確認因「主動脈剝離」猝逝，享年36歲。除了峮峮漸漸走出傷痛，據悉小鬼的爸爸，也有意出售兒子的故居。2019年小鬼在台北市北投區，以總價四千二百八十萬元買下一戶八十四坪的房子，每個月的房貸至少十萬元，負擔不輕，但孝順的他因為該處位於奇岩重劃區，標榜為生態公園、綠覆率高，特別適合喜歡大自然的黃爸爸，他也為了爸爸準備在陽台種植各種花草盆栽，只希望讓爸爸開心。

2019年小鬼以總價4,280萬元，買下位於台北市北投84坪的房產，用來孝敬喜歡大自然和植物的黃爸爸。（圖／本刊攝影組）

小鬼的友人曾透露，小鬼的收入除了買些公仔，幾乎都是拿去付房貸，不像許多藝人會買名車，物質欲望不高的他，認為汽車只是代步工具，寧可把錢省下來，早日完成和爸爸一起住的心願。過去本刊也多次直擊小鬼工作之餘，除了逛公仔店和搭計程車到峮峮家，沒有什麼額外消費。

去年9月24日黃爸爸生日時，峮峮坐在小鬼生前坐過的位置，與小鬼的爸爸、妹妹和外甥拍攝全家福照。（圖／翻攝自黃婷婷IG）

據查，小鬼居住的建案，在去年九月曾有成交紀錄，一坪售價約六十四萬元；小鬼過世時，該建案關注度倍增，但也有不少網友詢問，小鬼的住處是否算「凶宅」，根據房仲業者表示，小鬼離世並非是因他殺或自殺，很明確不是凶宅。孝順的兒子早逝，半年來黃爸爸的心情雖仍難以平復，但在親友的陪伴下仍堅強地走下去，相信這應該也是小鬼在天之靈最盼望見到的狀態。

對於黃爸可能計劃賣房子一事，小鬼生前的經紀人Dino回應：「就我知道的是目前沒有這個打算跟安排。」他表示，房子不是黃爸爸名下，是登記其他家人名下，還有沒有貸款就不太清楚，沒有過問這些。

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(中時新聞網)