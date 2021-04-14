去年9月16日黃鴻升（小鬼）於家中猝逝，經過了半年，他的親朋好友努力地過著積極正向的人生，女友峮峮事業看俏，靠工作與朋友的陪伴沖淡哀傷，且會抽空去弔唁小鬼。

工作滿檔的峮峮人氣持續看漲，累積不少粉絲追隨。（圖／本刊攝影組）

四月一日下午近三點，結束中視節目《飢餓遊戲》記者會的峮峮，獨自搭計程車前往台北市信義區的百貨公司。發現本刊車輛的峮峮，下車時帶著笑意地回頭看了一眼，接著到專櫃訪友；兩人先去美食街買了食物，接著回到專櫃的休息室用餐，直到傍晚近五點，她才獨自返回住處休息。

趁著工作空檔，峮峮到百貨公司去探友人的班。（圖／本刊攝影組）

一個多小時後，峮峮換了衣服和鞋子並戴上眼鏡，再度搭計程車出門，目的地是大安區某家美容沙龍，她在店內和好姐妹有說有笑，心情相當不錯。不過這天峮峮的聚會可不只一場，晚間九點半，她和小鬼的經紀人Dino及一名女性友人，驅車前往復興南路吃清粥小菜，雖然才半個小時就吃完，但三人的嘴巴沒有停過，步出餐廳後繼續邊走邊聊，接著走進一家酒吧續攤。

回家稍事休息後，峮峮換了衣服還戴上眼鏡，到美容沙龍與友人會面。（圖／本刊攝影組）

他們光臨的酒吧，就是去年十一月二十八日一群好友為了小鬼冥誕而相聚的場所，當時除了峮峮和Dino，還有KID、鬼鬼及洪詩等人，大家在聚會中回憶起小鬼的好，仍是笑得很開心。這次三人舊地重遊，直到隔天凌晨一點多，過了酒吧的打烊時間一個小時後才離開，共乘計程車離去，首站是先送峮峮回到住處；而酒吧在送客後便開始收拾，未見其他藝人出現。

行程不斷的峮峮，接著與小鬼生前的經紀人Dino碰面並一起用餐。（圖／本刊攝影組）

直到深夜，峮峮才和Dino以及友人一起搭計程車回家。（圖／本刊攝影組）

三月十三日下午五點半，峮峮到中天電視台錄影，深夜十一點多收工，和粉絲拍照完便搭計程車離去，回家前還先到超商取貨。或許是與小鬼交往時，常會注意有無被跟拍，少了朋友陪伴的峮峮，一路不停地回頭查看，警覺性相當高。

小鬼去年九月十六日在家中猝逝，經法醫相驗後確認為「主動脈剝離」導致，享年三十六歲，生前他對與峮峮的戀情保密到家，就算被本刊獨家直擊在女方家過夜，仍一直稱對方是「好朋友」。直到小鬼過世後，峮峮才在IG坦承兩人交往了一年半，也透露小鬼是為了保護戀情才選擇低調，還哀傷地向男友喊話：「不想再假裝了，對不起，破壞了我們的約定。」

獨自返家的峮峮，一路上不斷回頭檢查有無被跟拍。（圖／本刊攝影組）

去年小鬼37歲冥誕當天，他的潮服品牌重新開幕，好友也在當晚聚會幫他慶生。（圖／焦正德攝）

當時峮峮陪同小鬼的家人一起辦完後事，不久便收拾心情恢復工作。經過半年的努力，有如拚命三郎的她，現在工作邀約不斷，手上除了有與KID一起主持的《星光雲！RUN新聞》，還有和納豆搭檔的《夢想Sing樂園》節目，日前又加入了《飢餓遊戲》的主持陣容。

峮峮2019年因參加《綜藝玩很大》錄影，與小鬼熟識進而交往。（圖／翻攝自峮峮IG）

據了解，峮峮接下來還有戲劇演出的工作，代言活動更是不計其數，她也曾坦言有朋友想介紹新對象給她，不過她的心思目前還是放在工作上。在小鬼逝世半年之際，據峮峮的身邊友人透露，她曾默默地去祭拜小鬼，訴說自己的思念。

事業運大好的峮峮，主持工作與代言活動邀約不斷。（圖／彭子桓攝）

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小鬼因加入《綜藝玩很大》主持，事業再創高峰，過世後製作單位並未找人取代他的位置。（圖／報系資料庫）

(中時新聞網)