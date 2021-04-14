小鬼去年九月十六日在家中猝逝，生前他對與峮峮的戀情保密到家，直到小鬼過世後，峮峮才在IG坦承兩人交往了一年半。而經過半年的努力，有如拚命三郎的她，現在工作邀約不斷，認真地幫小鬼過生活，也曾默默地去祭拜小鬼，訴說自己的思念。

中外也有不少堅強另一半的例子：和「黑豹」查德威克交往多年的泰勒西蒙，對方罹癌後，一同走過最艱難的時刻並低調完婚，今年金球獎代亡夫領獎時，激動地呼喚丈夫：「親愛的，你繼續往前進吧！」

李宥英的男友金柱赫2017年因交通事故離世，隔年她出席電影《Marionette》記者會時表示：「他肯定會在某個地方應援著我，想看我過得好，為此，我也是很努力地拍戲。」

柯以敏老公黃國輔住院期間，每周都會陪他去洗腎3次，對方過世後曾寫下：「謝謝您國輔，給了我一個漂亮的女兒，你好好休息，天堂見」，並深情告白「永遠愛你」。

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(中時新聞網)