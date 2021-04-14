吳珅篁是萬安生命科技（萬安生命）創辦人，他與62歲的龍巖集團總裁李世聰、68歲的國寶集團總裁朱國榮，並列殯葬三大亨。萬安生命目前已進駐46間醫院往生室，市占率約七成，年營收據業界估算上看20億元。去年吳珅篁聯手「寶佳集團」少東林家宏（Peter）取得大華建設經營權，林家宏也答應幫助吳珅篁完成「遺願」，不會讓他失望。

「那天Peter就坐在你現在坐的位子，和我談了3個小時，答應我一年蓋到1萬戶的平價住宅，會讓年輕人買得起房子。我們理念相同，一拍即合，花3天簽約，7天即完成過戶，給他10萬分委託書。」

寶佳集團少東林家宏（右）取得大華建設經營權，最大推手即是吳珅篁。圖為大華建設今年3月在桃園青埔的新案開工。（圖／寶佳提供）

此外，多年前，吳珅篁和蔣家第四代蔣友柏的「橙果設計」合作，設計素雅時尚又環保的告別式「天堂式場」，吳珅篁近期也將邀請蔣友柏參與「安居樂業平台」的推動，「我想整合建商服務資源，把都市危樓與老宅更新、以房養老等都納入這個平台。」

目前擔任中華殯葬禮儀協會榮譽理事長的吳珅篁，雖在殯葬三大亨中年紀最小，卻最早交棒，11年前就因健康因素，將事業交給弟弟吳賜輝，5年前還一度暴瘦20公斤。

橙果設計董事長蔣友柏曾提到萬安生命的「環保」與「尊嚴」觀念，打動他設計出「天堂式場」的模組式靈堂。（圖／報系資料庫、翻攝自萬安生命官網）

「我18歲就感到關節不適，但查不出病因，23歲那年，母親病逝（享年47歲），我非常傷心，關節更是疼痛，到醫院檢查才確診罹患僵直性脊椎炎。」「這麼多年來，我把對疾病之苦的注意力，轉移到經營萬安生命與建設公司上。」

吳珅篁家族三代皆從事殯葬業，祖父吳遷當年舉家從新北市（時為台北州）林口遷至台北萬華，1936年申設「新富社葬儀社」，父親吳伙丁17歲時加入。第二次世界大戰爆發時，年輕有膽識的吳伙丁，在台北防衛大隊編制內成立屍體收容大隊，擔任大隊長，整日在硝煙中奔走，處理罹難者屍體。

吳珅篁的父親吳伙丁，曾處理數千具無名屍的後事，被外界稱為「殯葬界善人」。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)