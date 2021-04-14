萬安生命科技創辦人吳珅篁憶起：「當時的台北市長吳三連跟我爸吳伙丁說，可以籌組台北市火葬場葬儀服務社，專做台北地區貧困市民服務。」1965年，位於民權東路的第一殯儀館落成，吳伙丁的「萬泰禮儀用品公司」，成為周遭百家葬儀社的鼻祖。

「我爸公開喪葬用品價格，並採取平價化，還和前輩們推動殯葬服務費用透明化，建立專業喪葬服務，讓治喪家屬有選擇上的評估參考，引起同業議論。」吳珅篁說起父親一步一步地改革，露出崇拜眼神，「我後來也推動禮儀師乙、丙級考試，使用環保材質等，並將醫院往生室布置得像五星級飯店般典雅，一改過去的陰暗氣氛。」

擔任中華殯葬禮儀協會理事長時，吳珅篁推動禮儀師乙、丙級證照，讓禮儀師走向專業化。

吳伙丁有三個太太，吳珅篁是三房的長子，有兩個姊姊、一個弟弟和一個妹妹，「我當兵前，我們這一房被爸爸派去辛亥路二殯（台北市第二殯儀館）守靈，看到逝世老榮民火葬用的靈骨塔，一個兩千元要靠社會捐助，無人送終，令人很難過。」吳家開始替貧苦和意外往生者辦理火葬後事，事業逐漸擴大。

由於祖父和父親的事業，後來皆由親友接手，吳珅篁退伍後開始把心思放在創業上，「這種病只能止痛緩解，無法治癒，我得轉移注意力，不去想自己是個病人。」於是，他25歲時以5萬元開設「萬安禮儀鮮花店」，「以前告別式的花籃一個一千元，花店一趟車送一對，不划算，我就回收花籃架子再利用，幫忙花店運送花籃，像是總經銷。有了口碑，錢跟著進來。」

「那時社會氛圍沒有很尊重做殯葬的，有人拿了我的名片看了看，就丟到地上。」吳珅篁表示，他想到之前在銀行上班時都穿制服，便首開先例穿著西裝發起殯葬業名片。

台灣殯葬業龍頭萬安生命，年營收上看20億元，董事長現為吳賜輝。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)